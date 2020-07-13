İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Acil tıp profesörünün testi pozitif çıktı

Gaziantep Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.

Dr. Behçet Al'ın korona virüs testi pozitif çıktı.


Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 47 yaşındaki Prof. Dr. Behçet Al'ın bazı belirtiler üzerine Covid-19 testine tabi tutulduğunu ve testinin pozitif çıktığını açıkladı. Testi pozitif çıkan Al'ın tedavi altına alındığı ve filyasyon çalışmalarına başlandığını aktaran Gür, “Hocamızın genel durumu şimdilik iyi. Allah acil şifa versin. Hocamızın en kısa sürede sağlığına kavuşup aramıza döneceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.