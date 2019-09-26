Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: “Çocuklarımızı çapulculara yem ettirmeyeceğiz”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep'te stadyum açılışına katıldı. Bakan Gül yaptığı konuşmada, "Çocuklarımızı çapulculara yem ettirmeyeceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şehitkamil Belediyesi tarafından yapılan Beykent Stadyumu'nun açılışı törenine katıldı. Açılış töreninde konuşan Adalet Bakanı Gül, çocukları çapulculara yedirtmeyeceklerini belirterek, “Biz çocuklarımızı dağa taşa kurda yedirmeyeceğiz. Biz çocuklarımızı çapulculara yem ettirmeyeceğiz. Biz çocuklarımızı spora yönlendireceğiz. Dağa değil çocuklarımızı kitaplara yönlendireceğiz. Bu kararlılığımızı hep birlikte başaracağız. İnşallah daha güzel neticelere hep birlikte ulaşacağız” dedi.

Yaşanan deprem nedeniyle İstanbullulara geçmiş olsun dileklerini ileten Gül, “İstanbul'da hemşerilerimizin yaşadığı deprem nedeniyle İstanbul'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim tüm şehirlerimizi bu tür afetlerden muhafaza eylesin. Gençlerimizin spor dair ne ihtiyacı var dediysek bakanımız Gaziantep'in yanında oldu. Ben de bakanımıza teşekkür ediyorum. Gaziantep 2 milyona aşkın nüfusuyla kardeşçe yaşanılan bir şehir. Bir barış şehri her alanda sanayide, kültürde turizmde olduğu gibi sporda da merkez bir konum olmak için önemli bir adım atmaktadır. Ülkemizin ve şehrimizin daha iyi bir noktaya ulaşması için bu tür yatırımlar önemli. Gençler kendilerini maddi ve manevi daha iyi yetiştirsin diye başta Cumhurbaşkanımız Erdoğan olmak üzere gençlerimizin hizmetine sunuluyor. En iyi yatırım, gençliğe yapılan yatırımdır. Gençler ay yıldızlı bayrağımızı daha yükseğe ulaştıracaktır. Türkiye'de ekonomide ve sanayide Gaziantepliler taş üstüne taş koydu. Gaziantep'i her alanda olduğu gibi spor alanında da zirveye taşıyacağız” diye konuştu.

18 yıldır spor alanında ciddi yatırımlar yapıldığının altını çizen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise “Spor kardeşlik demek, spor beraberlik demek. Açıkçası son 18 yıldır spor yatırımları çok ciddi bir devrimi ortaya koydu. Yerel yönetimlerin katkıları bizim için önemli. Bizimle beraber aynı hedefe kitlendikleri, bize destek oldukları için şükranlarımı sunuyorum. Spor geleceği için çok büyük umutlarımız var. Sizlerle beraber bu umutları büyüteceğiz. Gaziantep'ten yarınların şampiyonlarını hep beraber yetiştireceğiz. 20 milyon nüfusla Avrupa'nın en çok genç nüfuslu ülkesi. Gençlerimizi seviyoruz. Her imkanı gençlerimizi için seferber etmekten geri durmayacağız. Gaziantep'teki spor yatırımları çok önemli bir seviye kat etti. Bu çıtayı el birliğiyle daha yukarı taşıyacağız. Gençler bizim için önemli bir varlık. Gençlerle beraber kadınlarımıza da önemli görevler düşüyor. Kadının önder olduğu bir anlayış başarıya ulaşıyor. Sporun öncüsü kadınlar diyoruz. Kadın, erkek, engelli, yaşlı demeden tüm halkımızı sporla birleşmeye davet ediyoruz. Günümüzde mutlaka bir zaman dilimini spora ayırmamız lazım. Bu olanaklara erişebilir olduğumuzu söylemek istiyorum” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, spor tesisini Gaziantep'e kazandıran Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür ederek, Gaziantep'i sporda hak ettiği yere taşıyacaklarını ifade etti. Spora yatırımlarının süreceğini belirten Fadıloğlu da tesisi Gaziantep'e kazandırdıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından tesisin açılışı yapılırken, bakanlar ve milletvekilleri penaltı vuruşu yaptı.

Açılışa Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Ahmet Uzer, Nejat Koçer, Müslüm Yüksel ve Mehmet Sait Kirazoğlu, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşlar ve sporcular katıldı.