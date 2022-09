Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: “Kılıçdaroğlu köstebek bürokratlarıyla kapkaç siyaseti yapıyor”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki göstererek, muhalefet liderinin hükümetteki ‘köstebek bürokratlar' vasıtasıyla projeleri önceden öğrenerek kendi projesi gibi paylaştığını ve ‘kapkaç' siyaseti' yaptığını söyledi. Bakan Bozdağ, iktidar umudunu Türkiye'nin felaketine bağlayan hastalıklı zihniyetlerin olduğunu da söylerken, İsveç ve Finlandiya'nın sözlerini tutmaması halinde NATO'ya giremeyeceğini açıkladı.

Bir dizi ziyaret ve programlar için Gaziantep'te bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, muhalefete yönelik sert açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘köstebek bürokratlar' vasıtasıyla projeleri önceden öğrenerek ‘kapkaç' siyaseti yaptığını iddia ederken, 6'lı masasının da onlarca toplantıya rağmen bir aday belirleyemediğini ve ismi geçenleri de masa etrafında paspas ettiğini söyledi. Bozdağ, ülkede iktidar umudunu Türkiye'nin felaketine bağlayan hastalıklı zihniyetlerin olduğunu da vurguladı.

“İktidar umudunu milletin ve Türkiye'nin felaketine bağlayan hastalıklı zihniyetler var”

Programda açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bazı kesimlerin bir musibet, bir felaket çıksa da millet hükumetten soğusa anlayışıyla hareket ettiğini belirterek, “Ülkemizin hayrına olan hiçbir şeye sevinmeyenler, sevinemeyenler iktidar umudunu Türkiye çökse de büyük büyük yangınlar çıksa da büyük krizler olsa da hatta savaş çıksa da Türkiye yenilse de biz bir iktidar olsak diye kötü niyetli düşünen, iktidar umudunu bu aziz milletin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin felaketine bağlayan hastalıklı zihniyetler var. Ekonomik kriz büyüsün, sıkıntılar artsın, falan olsun, filan olsun da vatandaş iktidardan soğusun, bize doğru koşsun diye düşünenler var. Ülkemizde doğal afetler meydana geliyor ve bu zihniyetler bu felaketlerde acaba daha fazla zarar, ziyan, can kaybı olmaz mı diye içinden geçiriyor. İktidarlarını bu ülkenin, bu milletin felaketine, devletin zarar ve zora düşmesine bağlayanların bu ülkeye kazandıracakları verecekleri tek bir şey dahi yoktur, olamaz” dedi.

“Kılıçdaroğlu köstebek bürokratlarıyla kapkaç siyaseti yapıyor”

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösteren Bakan Bekir Bozdağ, muhalefet liderinin hükümetteki ‘köstebek bürokratlar' vasıtasıyla projeleri önceden öğrenerek kendi projesi gibi paylaştığını ve ‘kapkaç' siyaseti yaptığını iddia etti. Bakan Bozdağ, “Şimdi de ortaya koydukları bir proje, bir eser yok. Oturmuşlar, konuşuyorlar ‘biz söylüyoruz iktidar yapıyor' diyorlar. Biz öğrencilerin kredi borçları silinmesi kararını aldık açıklamayı yapmadan bir baktık ki Kılıçdaroğlu böyle bir açıklama yapmış ve ‘ben öğrencilerin borçlarını sileceğim' diyor. Biz zaten hükümet olarak karar almıştık ama açıklamamıştık. Dar gelirli vatandaşların 2 bin lira altındaki borçlarını tasfiyesine yönelik karar aldık ve bu kararımızı açıklamadan bir baktık ki Kılıçdaroğlu yine video çekiyor, açıklama yapıyor. Biz bu adam bu bilgileri nereden alıyor diye merak ederken kendisi açıkladı köstebeklerim var diye. ‘Hükümet içinde kimi bürokratlar bize bilgi aktarıyor' dedi. Hükümetin alın teriyle ürettiği projeleri, ürettiği eserleri, aldığı kararları bürokrasi içerisindeki ahlak yoksunu kişiler alıp bunu hırsızlık malı olarak çalarak Kılıçdaroğlu'na götürüyorlar. O da hırsızlık ürününü satın alarak oradan siyaset yapıyor. Bunları siyasi kazanç hesabı ile Türkiye'ye servis ediyor. Bu siyaseten bile olsa hırsızlık malıdır. Bu ahlaki midir? Bunun adı kapkaç siyasetidir. Kılıçdaroğlu Türkiye'ye kapkaç siyaseti anlayışını da böylelikle kazandırmış oldu. Bürokrasideki taraftarları projeleri kapıp kaçıyorlar. O da kapıp kaçırılan projeyi öz malıymış gibi Türk milletinin önüne çıkarıyor ve satıyor. Yıllardır AK Parti hükümeti olarak binlerce proje yaptık. Bunları Kılıçdaroğlu söyledi de mi yaptık” ifadelerini kullandı.

“Toplanıp dağılıyorlar, ortada bir aday yok ama ismi geçenleri de paspas ettiler”

Bozdağ, "Biz ülkemizin her anlamda her alanda gelişmesi için somut adımlar atarken bunlar toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Birbirlerini ziyaret ederek yemek ikram edip dağılıyorlar. Çare toplanmak mıdır? Çare yemek ikram etmek midir? Çare birbirini ziyaret etmek midir? Biz nelerle meşgulüz bunlar nelerle meşgul. Bu aziz millet toplanıp toplanıp boş boş konuşan birbirine yemek ikram eden birbirini ziyaretle vakit geçirenlere mi destek verecek yoksa her kabineden sonra büyük bir projeyi açıklayan milletin sorunlarını çözen beklentilerine cevap veren vatandaşların imkanlarını arttırıcı projeleri hayata geçiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na mı destek verir. Bunlar, belediyeleri alırken de vaatlerde bulundular ama bunların hiçbirini yapmadılar. Bunların kendine bile hayrı yok. Kendine bile hayrı olmayanın ailesine komşusuna milletine hayrı olur mu? Toplanıyorlar dağılıyorlar ortada bir aday yok. Cumhurbaşkanı adayı kim belli değil. Sürekli yıpranır diyorlar ama kendileri yıpratıyorlar farkında değiller. Aday olarak konuştuğunuz ne kadar adam varsa hepsini paspas ettiniz. Adı geçenlerin hepsi 6'lı masanın etrafında paspas oldu” şeklinde konuştu.

“İsveç ve Finlandiya sözünü tutmazsa NATO'ya giremez”

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girişine şartlı onay verdiğini ve bu şartların hala yerine getirilmediğini belirten Bakan Bozdağ, bu nedenle Türkiye'nin de NATO üyeliğine onay vermeyeceğini açıkladı. Bakan Bozdağ, bu söyleminin de muhalefet tarafından siyaset malzemesi haline getirilerek ‘Türkiye aldatıldı, kandırıldı' söylemlerine de sert tepki göstererek, “Madrid'de Finlandiya ve İsveç'e karşı büyük bir başarı elde etmişiz ve onların terör örgütlerine destek vermemesi kaydıyla NATO'ya girmelerine vize vereceğimizi söylemişiz. Sonrasında da bir komisyon kurmuşuz ve mutabakat metni hazırlamışız. Sonunda da sözünü tutarsanız biz de sözümüzü tutarak sizin NATO'ya girişinize onay veririz demişiz. NATO'ya giriş süreçleri tamamlanmış değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi onaylarsa bu süreç tamamlanacak. Geçen günlerde bir televizyon programında bunu söyledim ve şu ana kadar İsveç ve Finlandiya'nın herhangi bir iade kararı almadığını söyledim. Arkasından da şunu söyledim, ‘eğer onlar sözlerini tutmazsa Türkiye sözünü tutar ve NATO'ya giriş vizesi parlamentodan çıkmaz'. Beyefendiler benim bu söylediğimden ‘aldandık, kandırıldık' diye anlam çıkarıyor. Benim cümlelerimde öyle bir şey yok ama çıkıyorlar, algı operasyonu yapıyorlar. Bizi kutlayacaklarına algı operasyonu yapıyorlar. Biraz ahlak. Milletin gözü önünde benim ağzımdan söylenmemiş sözleri ağzımdan çıkmış gibi haberleştirmek bunu dile getirmek ahlaki bir davranış değildir” diye konuştu.