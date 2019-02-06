Adalet Bakanı Gül: “Birilerinin amacı hizmet değil AK Parti'nin tökezlemesidir”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, birilerinin derdinin halka hizmet değil, AK Parti'nin tökezlemesi olduğunu söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in AK Parti'nin halka hizmet prensipleri çerçevesinde yeni dönem için proje ve hedeflerini kamuoyuyla paylaştığı toplantıya katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, muhalefetin tek derdinin AK Parti'nin tökezlemesi olduğunu ifade etti.

“Ekonomik büyümenin formülü istikrardır”

Bakan Gül, Gaziantep'in birlik, kardeşlik ve beraberliğin şehri olduğunun altını çizdi. 16 yılda ekonomik olarak sürekli büyümelerinin formülünün istikrar olduğunu ifade eden Bakan Gül, “Gaziantep deyince herkesin aklına birlik beraberlik kardeşlik gelir. Gaziantep hiçbir zaman ben ne olacağım değil de şehrim ne olacak memleketim ülkem ne olacak diyenlerin şehridir. 16 yılda Cumhurbaşkanımız liderliğinde çok büyük gelişme ve kalkınma hamleleri gösterdik. Dünya ekonomik krizlerle boğuşurken Türkiye bu krizleri teğet geçerek büyümeye devam etti. Bunun en büyük formülü istikrardır. Biz farklılıklarımızı zenginlik olarak görüyoruz. Dini dili ne olursa olsun bizim için zenginliktir” dedi.

“Birilerinin derdi sadece AK Parti'nin tökezlemesi”

Birilerinin derdinin hizmet olmadığını ifade eden Bakan Gül, “AK Parti Cumhur İttifakı'yla birlikte ortaya bir siyaset modeli koydu. Burada tüm kardeşlerimize hangi siyasi partiye oy verirse versin, bir çağrıda bulunuyorum. Cumhur İttifakı cumhurun büyümesi, cumhurun gelişmesi için yola çıkmış bir oluşumdur. Burada bütün siyasi partilere ve tabanlarına bir çağrı var. Diyoruz ki Cumhur İttifakı olarak Gaziantep'i ilçelerimizi daha da büyütmek ve geliştirmek istiyoruz. 31 Mart'ın sonrasında 1 Nisan'da parti ayrımı gözetilmeyecek. Hepimiz hep beraber bu şehri büyüteceğiz anlayışıyla bütün vatandaşlarımızdan destek istiyoruz. Bu ülkeye de tek projesi tek vizyonu olmayanların tek hedefleri AK Parti düşsün AK Parti tökezlesin yahu AK Parti düşerse memlekete bir fayda mı var, yok, zararı mı var, evet, bu hizmetler ortada siz daha iyisini mi yapacaksınız hayır öyle bir iddia da yok. İşte Cumhur İttifakı Türkiye ve şehirlerimizi daha da büyütmek ve geliştirmek için milletimizden destek istiyor. Gaziantepli hemşehrilerimizden tek isteğimiz size daha iyi bir hizmet için 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na güçlü desteğinizi bekliyoruz” diye konuştu.