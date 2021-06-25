Adalet Bakanı Gül: “Sivil bir anayasa hepimizin ev ödevidir”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin yeni ve sivil bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirterek, yeni yargı paketiyle artık vatandaşların ifade için otel veya havalimanından alınmayacağını söyledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te "Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma" programına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Gül, Türkiye'nin yeni ve sivil bir anayasaya ihtiyacı olduğunu vurguladı. Reformları yaparken toplumun her kesimiyle oturup konuştuklarını belirten Bakan Gül, “Hukuki güvenlik ekonomik güvenlik iç içe geçen konular. Bizim özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye anlayışıdır. Bunu İnsan Hakları Eylem Planı'nda da ortaya koyduk. Tüm bu hedeflerimizde bizim temel bir amacımız var; Türkiye'nin daha da demokratik bir reforma, daha hukuki anlamda öngörülebilir sorunlarını çözmüş olarak yoluna devam etmesidir. Bu anlamda 4. Yargı Paketi Meclisimizin gündemindedir. Tüm bu reformları yaparken toplumun her kesimiyle oturduk, hukuk ve ekonomi reformlarını tüm paydaşlarıyla beraber dinleyerek olgunlaştırdık” dedi.

“Artık vatandaş ifade için havalimanı veya otelden alınmayacak”

Artık vatandaşların ifade için gece yarısı havalimanı veya otelden alınmayacağını söyleyen Bakan Gül, “Meclis gündeminde olan pakette özellikle adli kontrole ilişkin iş adamı ya da vatandaşımız yurt dışına çıkacak, adli kontrol var. Yurt dışı çıkış yasağı var. Bunun ne zaman gündeme alınacağı belli değildi ama bu kanunda yurt dışına çıkış yasağının belli sürelerle mahkemeler tarafından kontrol edilmesini zorunlu hale getiriyoruz. Yine ifade için çağrılan vatandaşın haberi yok, otelde gece yarısı vatandaş alınıyor diyor ki, senin mahkemeden yakalanma kararın var. Buna da çözüm bulacak şekilde, mesela vatandaş havalimanında orada diyecek ki, 'kardeşim ben bir hafta sonra geleceğim diyecek' ve serbest kalacak bir sistemi getiriyoruz” şeklinde konuştu.

“Yargı kararlarının hepsini kamuoyunun erişimine açacağız”

Yargı kararlarının hepsini kamuoyunun erişimine açacaklarını ifade eden Bakan Gül, “Vatandaşlarımızın ihtiyacı olan tüm reformları yapmaya devam ediyoruz. Yine yargı kararlarının hepsini kamuoyunun erişimine açacağız. O mahkemelerde Ali için verilen kararı veya Veli için verilen kararı herkes görecek. Kişisel veriler saklanarak tüm mahkemelerin verdiği kararlar nasıl verilmiş, Türk milletinin, kamuoyunun eleştirisine açmış olacağız” dedi.

“Sivil ve güçlü bir anayasa hepimizin bir ev ödevidir”

Sivil ve güçlü bir anayasanın herkesin ev ödevi olduğunu vurgulayan Gül, “Bir ülkede hukukun üstünlüğü, hukukun öngörülebilirliği ekonominin öngörülebilirliği ile eş değerdir. Demokratik ortamı ve erişilebilir adalet sistemini, aynı zamanda ekonomik kalkınmanın ve sosyal gelişimin de olmazsa olmazı olarak öngörüyoruz. Dolayısıyla hukuk ve ekonomi birbirini tamamlayan genel yaklaşımlardır. Bir ülkenin gelişmişliği demokrasiye, insan onuruna, insan hak ve özgürlüğüne vermiş olduğu önem ve değerle ölçülür. Burada da ölçü anayasadır. Buradaki temel ölçü ülkemizin yeni ve sivil bir anayasa hedefidir. Türkiye'nin siviller tarafından hazırlanmış bir anayasaya ihtiyacı vardır. Sivil ve güçlü bir anayasa hepimizin bir ev ödevidir” diye konuştu.