Adalet Bakanı Gül'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün vefat eden annesi Saliha Gül, Gaziantep'te kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı. Cenazeye çok sayıda siyasi isim katılırken, Gül ailesi, korona virüs salgını nedeniyle taziye kabul etmedi.

Gece saatlerinde tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayatını kaybeden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül, Gaziantep Bahaeddin Nakıpoğlu Cami'de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı. Cenaze namazına anne acısı yaşayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, baba Cemil Gül ile birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Fevzioğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti il başkanları, kent protokolü, çok sayıda siyasi isim ve Gül ailesinin yakınları katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası anne Saliha Gül, Asri Mezarlık içerisindeki aile mezarlığına defnedildi.