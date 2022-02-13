Adam Voleybol, Merinos'u güllerle karşıladı

Lig B grubunda mücadele eden Adam Voleybol sahasında Merinos'u konuk etti. Şahinbey Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sarı lacivertliler 3-1 kazanırken, mücadele öncesi Gaziantep'e yakışır renkli görüntüler vardı.

Sultanlar Ligi hedefiyle yoluna devam eden Adam Voleybol, Gaziantep'in diğer temsilcisi Merinos takımıyla karşı karşıya geldi. Taraftarın büyük ilgi gösterdiği karşılaşma öncesinde güzel görüntüler vardı. Adam Voleybol taraftarı iki takımı da tribünlere çağırarak alkışlarken, ev sahibi takım ise rakibine çiçek takdim etti.

Maçta ise ilk seti 25-22 kaybeden sarı lacivertliler çabuk toparlandı ve ikinci seti 25-18, üçüncü seti 25-14 ve son seti 25-15 kazanarak üç puanın sahibi oldu.