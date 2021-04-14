Adam Voleybol muhteşem başladı: 3-1

TVF Kadınlar Voleybol 1'inci Lig Play-off yarı final ilk maçında Bolu Belediyespor ile karşılaşan Adam Voleybol rakibini 3-1 yenerek muhteşem bir başlangıç yaptı.

Bursa'da düzenlenen TVF Kadınlar 1. Lig yarı final maçları başladı. Gaziantep'i başarıyla temsil eden Adam Voleybol ilk maçında ligin normal sezonu lider bitiren Bolu Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan sarı lacivertliler ilk seti 25-23 kazandı. İkinci sette de üstün bir oyun sergileyen Adam Voleybol 25-20 kazanarak 2-0 öne geçti. Üçüncü sette ise rakip Bolu Belediyespor 25-19 kazanarak umutlandı. Oyun disiplininden kopmayan sarı lacivertliler dördüncü seti 25-21 kazanarak ilk maçında çok önemli bir galibiyete imza attı.

Setler 25-23, 25-20, 19-25, 25-21 sonuçları ile tamamlandı.