İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adam Voleybol'da tempo arttı

TVF Kadınlar Voleybol 1.

Lig'in de bu sezon ilk kez mücadele edecek olan Adam Voleybol yeni sezon hazırlıklarında tempoyu arttırdı. Baş antrenör Şükrü Çobanoğlu yönetiminde yeni sezona hazırlanan sarı-lacivertliler hafta sonu İstanbul'da Fenerbahçe ile hazırlık maçları oynayacak.


Yaptığı transferlerle dikkat çeken Adam Voleybol takımında yeni hazırlıkları günde çift idmanla devam ediyor. Gaziantep'i başarıyla temsil etmek isteyen sarı lacivertli takımda baş antrenör Şükrü Çobanoğlu işi çok sıkı tutuyor.


İlk hazırlık maçı Fenerbahçe ile yapılacak


Yaklaşık 1 aydır Gaziantep'te çalışmalarını sürdüren Adam Voleybol takımı hafta sonu ilk hazırlık maçını oynayacak. Cuma günü İstanbul'a gidecek olan sarı lacivertli takım, Fenerbahçe Voleybol takımıyla hazırlık maçı oynayacak.


Çalışmalar çok iyi gidiyor


Takım baş antrenörü Şükrü Çobanoğlu yeni sezon hazırlıklarının çok iyi gittiğini belirterek, “Sezonun başlamasına sayılı günler kaldı. Şu ana kadar yapılan çalışmalardan memnunum. Oynayacağımız hazırlık maçlarıyla takımın son durumunu göreceğiz. Sezonun ilk haftasında oynayacağı Numune maçına kadar hazır hale gelmek istiyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.