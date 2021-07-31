Adana ve Osmaniye'deki orman yangınlarına Gaziantep'ten destek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Osmaniye Merkez İlçe'ye bağlı Kazmaca Köyü Tülüce mevkiindeki orman yangınını kontrol altına alınması için destek verirken Adana Aladağ'da süren yangına müdahale için yola çıktı.

Osmaniye Merkez İlçesi'nde dün çıkan ve kısa sürede rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangına karşı verilen mücadeleye Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler destek vermek için bölgeye geçti. Kazmaca Köyü Tülüce mevkiindeki çıkan orman yangını, Sarpınağzı Köyü ile Kadirli İlçesi'nde bulunan Karatepe Köyü'ne kadar yayıldı. Alevleri kontrol altına almak için mücadele devam ederken yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle evler boşaltıldı. Yangın nedeniyle Karatepe-Kadirli kara yolu ise tedbir amaçlı kapatıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ayrıca Aladağ'da dün çıkan ve etkisini hızla arttıran orman yangınına müdahale ve destek için de yola çıktı. Karaisalı ile İmamoğlu İlçeleri'nin sınırlarına kadar yayılan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışıyor.