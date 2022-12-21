Aday öğrencilerden SANKO Üniversitesi'ni gezdi

Gaziantep Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri SANKO Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Müdür Yardımcısı Kemaleddin Mukyan ile Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmeni Hakan Baba eşliğinde gelen öğrencilere, SANKO Üniversitesi akademisyenleri, bölümler, eğitim ve uygulamalar hakkında bilgiler verdi.

Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehtap Özkur, hekimliğin kutsal bir meslek olduğunu belirterek, “Hekim olmak isteyenlerin öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık olması gerekiyor” dedi.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde pek çok tıp fakültesinden farklı olarak klinikle bütünleşmiş sistem uygulandığının altını çizen Prof. Dr. Özkur, şunları kaydetti:

“Öğrencilerimiz güncel teknolojinin bütün gücünü donatılmış sınıf, mesleki beceri, anatomi, multidisiplin laboratuvarları ve her çeşit mesleki uygulamanın yapılabildiği Türkiye'de az sayıda üniversitede bulunan uzaktan kumanda edilebilen simüle hasta modellerinin yer aldığı yüksek teknolojili simülasyon laboratuvarlarında eğitimlerinin gerektirdiği bütün süreçleri birebir deneyimleyebilmektedir.”

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünden Öğr. Gör. Zeynep Doğan ise SANKO Üniversitesi Hemşirelik Bölümü olarak, sorumluluklarını yerine getirebilen, bütüncül bakım verebilen, yaşam boyu öğrenmeyi sürdürebilen hemşireler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Arş. Gör. Seren Kurtgil de Beslenme ve Diyetetik Bölümü eğitim-öğretim programı ve mesleğin çalışma alanları ilgili bilgiler paylaştı.

Arş. Gör. Kurtgil, bölümün akredite olduğunu belirterek, kurumlarla iş birliği içerisinde olduklarını vurguladı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden Arş. Gör. Pınar Kuyulu, fizyoterapi ve rehabilitasyon bölüm dersleri, laboratuvarları, klinik uygulama alanları, istihdam ve bölümün akademik kadrosuna ilişkin paylaşım yaptı.

Üniversitenin yemekhane, kütüphane ve laboratuvarlarını gezme fırsatı bulan öğrencilere, burs şansları, öğrenci kulüpleri hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.