Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi Açılış töreni

Yılda 100 Hayırsever” kampanyası çerçevesinde SANKO ve Konukoğlu Ailesi tarafından yaptırılan ve SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun adı verilen Spor Lisesinin açılışı, okul kampüsünde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, “Konukoğlu Ailesi'ni hepimiz çok iyi biliyoruz. Millet ve devlet için her zaman katkı sunuyorlar. Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi sayesinde Gaziantep'in alt yapısına sporcu yetişecek” dedi. Konukoğlu ailesinin millete ve devlete katkı sunacak projelere çoğu zaman talep edilmeden destek vermek için öneride bulunduğunu anımsatan Gül, “Bütün aile fertlerinden Allah razı olsun. Öğrencilerimize ve milletimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

''Gaziantep geleceğin sporcu çocuklarını yetiştirecek''

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi'nin Gaziantep'e çok yakıştığını söyledi.

“Çok güzel bir tesis oldu. SANKO Ailesine çok teşekkür ediyorum. Gaziantep'e önderlik yapıyorlar. Konukoğlu Ailesi olağanüstü bir aile. Sanayisi ile hastanesi ile okulu ile saymakla bitmez” diyen Şahin, şöyle devam etti:

“SANKO Holding Kurucusu rahmetli Sani Bey'in bende ve ailemde büyük emekleri var. Gaziantep'e sanayi şehri derdik. Gaziantep deyince akla baklava geliyor, fıstık geliyor. Artık Gaziantep denilince spor da gelecek. Gaziantep geleceğin sporcu çocuklarını yetiştirecek. Bu okulda, Ulu Önder Atatürk'ün deyişi ile zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklı sporcular yetişecektir.”

''Spor şehri olarak da anılacağız''

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu da “Gaziantep'te nasıl fıstık yetiştiriliyorsa bundan sonra da inşallah sporcu yetiştireceğiz. Bugüne kadar hep sanayi şehri olarak anıldık. Bundan sonra sporla da anılacağız. 1989 - 1991 yılları arasında Gaziantepspor'da futbolcu yetişirdi. Artık burada da sporcularımız yetişecek. Ben başta valimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer de Adil Sani Konukoğlu'nun spora gönül veren bir insan olduğunu belirterek, “Böyle bir tesise katkı sunmak çok değerli bir yaklaşım. Böylesine önemli tesisi Gaziantep'e kazandıran Adil Sani Konukoğlu ve SANKO Ailesine teşekkür ediyor, Gazi Şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

''Hayatta olduğum sürece her zaman yanınızdayım''

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, “Bugüne kadar yaptığım açılışlar içerisinde en fazla heyecan duyduğum bir açılışa tanıklık ediyorum” diyerek sözlerine başladı. Konukoğlu, “Bu okulda dünya çapında sporcular yetiştireceğiz. Her branşta çok önemli sporcular yetiştireceğiz. Sporun her kademesinde çalışın. Hocalarınızı iyi dinleyin. Hayatta olduğum sürece her zaman yanınızda olacağım” diyerek katkısının süreceğini açıkladı. İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de hayırsever Konukoğlu Ailesi'nin daha önce yaptırdığı sayısız eserlere bir yenisini daha eklediğini belirterek, “Sporun ve sporcunun en büyük destekçisi Sayın Adil Sani Konukoğlu'na ailesiyle birlikte yaptıkları bu anlamlı eser için teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” temennisinde bulundu. Konuşmaların ardından İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar eşliğinde yapılan duayla Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi'nin açılışı yapıldı ve okul gezildi.

Kampanyaya 3 okul

SANKO Holding, “100. Yılda 100 Hayırsever” kampanyasına; ikisi 32 derslikli, birisi 24 derslikli 3 okul, bir spor salonu ve bir kütüphane yapımıyla katkı sundu. 24 derslikli Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi'nde bir futbol sahası, bir spor salonu, iki tenis kordu, iki basketbol sahası, 264 kız ve erkek öğrenci kapasiteli pansiyon ve 12 dairelik lojman bulunuyor.

Açılış törenine, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, Gaziantep Basketbol Genel Menajeri Baray Dai, SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan, Cengiz, Yiğitcan ve Alperen Sani Konukoğlu ile SANKO yöneticileri, GAGİAD Başkanı Cihan Koçer, Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi öğretmen ve öğrencileri katıldı.