Adıyaman'daki depremzede çocuklar için oyun alanları oluşturuluyor

Gaziantep Şahinbey Belediyesi, Adıyaman'daki depremzede çocukların sosyalleşmesine katkıda bulunmak, moral ve motivasyonlarını güçlendirmek için oyun alanları oluşturuyor.

Türkiye'yi derinden etkileyen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor. Hayatın normalleşmesi sürecinde yürütülen çalışmalara destek veren Şahinbey Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri depremden etkilenen çocukların yaşadıkları travmayı biran önce atlatmaları ve üzerlerindeki olumsuzlukları üzerlerinden atmaları için çeşitli etkinlikler düzenlerken, onlar için yeni oyun alanları da oluşturuyor.

"Çocuklar bizler için çok değerli"

Depremzede çocukların deprem travmasını atlatması için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “Çocuklarımızın yeniden günlük hayatlarına dönmelerini istiyoruz. Yaşadıkları deprem felaketinin psikolojisini atlatarak yeniden gülümsemeleri ve keyifli vakit geçirmeleri bizi mutlu ediyor. Bu zor günlerde depremden etkilenen yavrularımız için elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya çalışıyoruz. Onlar için oyun alanları oluşturup etkinlikler düzenliyoruz. Onlar ülkemizin geleceği, onları çok seviyoruz ve her zaman yanlarında olacağız” diye konuştu.