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Adrese cevap veremeyince kalbinden bıçaklandı

Gaziantep’te sorulan adresi bilmediğini söyleyen 17 yaşındaki genç, 2 kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Gaziantep'te sorulan adresi bilmediğini söyleyen 17 yaşındaki genç, 2 kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.


Olay, Şahinbey ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin önünde oturan 17 yaşındaki S.S., kendisine adres soran 2 kişiye adresi bilmediğini söyledi. Şahısların bıçaklı saldırısına uğrayan S.S., kalbine aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanede yoğun bakıma alınan gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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