AFAD ve jandarma mağdur vatandaşların imdadına yetişti

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde doğum sancısı çeken kadının yardımına AFAD'ın paletli ambulansı yetişirken, rahatsızlanan 90 yaşındaki şahsı da jandarma ekipleri hastaneye yetiştirdi.

Gaziantep'te etkili olan kar yağışı birçok kırsal mahallenin yolunun kapanmasına neden olurken, hastaneye gidemeyen vatandaşların yardımına da jandarma ve AFAD ekipleri yetişiyor. İslahiye'nin Kabaklar Mahallesi'nde yolun kapanmasından dolayı hastaneye gidemeyen 90 yaşındaki Mustafa Şenkaya'yı jandarma ekipleri sırtında taşıyarak jandarma aracıyla hastaneye yetiştirdi.

Hamile kadın hastaneye yetiştirildi

Gökçedere Mahallesi'nde ise doğum sancısı çeken kadının yardımına AFAD'ın paletli ambulansı koştu. Hastaneye yetiştirilen kadının sezaryenle doğumu gerçekleşti.