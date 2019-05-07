Afetlerde sağlık hizmetleri HKÜ'de anlatıldı

Programa Türkiye'nin birçok üniversitesinden alanında uzman akademisyenler ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personelleri katıldı.

Öğrencilerden Gerçeğini Aratmayan Yangın Tatbikatı

Afetin her aşamasında hemşirelerin ve sağlık çalışanlarının öneminin vurgulandığı sağlık etkinliği iki gün sürdü. İlk gün gönüllü sağlıkçılardan oluşan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), HKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinde ve kampüs içerisinde bulunan bazı alanlarda öğrencilere, doğal afetlerde yaşadıkları durumları ve neler yaptıklarını tatbikat olarak gösterdi. Yangın tatbikatının olduğu programda öğrenciler UMKE'yle birlikte gerçeği aratmayan bir tatbikat yaptı. Yangın anında binanın bir anda ve gerekli şartlarda tahliye edilmesinin amaçlandığı tatbikat gerçeğini aratmadı. UMKE'nin yaşanan afet olaylarında yanına aldığı acil yardım çantasının da tanıtıldığı etkinlikte bir öğrenci kimyasal salgın ve hastalıklara karşı UMKE'nin afetlerde kullandığı maskeyi taktı. Kurtarma ekibi yaptıkları çalışmalarla, gittikleri bölgelerde her türlü fiziki şarta ve doğal afete hazırlıklı olduklarını dile getirdi.

“Afet kültürü yönünden bilinçlenmeye ihtiyacımız var”

Her türlü afet durumunda yeterli ve nitelikli sağlık hizmetinin daha iyi yapılması amacıyla yapılan programın ikinci gününde “Afetlerde Sağlık Hizmetleri” sempozyumu düzenlendi. Sempozyumda, alanında uzman kişiler, afet ve sağlık hizmetleri organizasyonu, afetlerde ilk 24 saat, KBRN olaylarına tıbbi bakış ve afette sağlığın sürdürülmesi başlıklı sunumlarını yaptı. Sempozyuma, HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen'de katıldı. Afet kültürü yönünden bilinçlenmeye ihtiyacın olduğunu dile getiren Sözen, “Afet Kültürü yönünden bilinçlenmeye ihtiyacımız var. Ben bu sempozyumun bu yönden bilinç oluşması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Hem de sağlık hizmetlerinin nasıl verileceği ve bilgi alabilmemiz açısından oldukça önemli. Genç sağlıkçılarımızın bu programdan öğreneceği güzel ve faydalı bilgiler var. Hasan Kalyoncu Üniversitesi uluslararası yolda ilerlerken Gaziantep'e de önemli katkılar sunmaya çalışıyor. Bu çalışmaların akademik hayata gerek üniversitemize gerekse şehire önemli bir katkı sunacağına inanıyorum” dedi.

Afet Konusunda Farkındalık Önemli

Sempozyumun başkanlığını yapan HKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Tülay Ortabağ ve HKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Nuran Tosun, öğrencilerin afet konusunda farkındalık kazanmalarının önemli olduğunun altını çizdi. UMKE ekibine de teşekkür eden sempozyum başkanları ve HKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kezban Bayramlar katılımcılara plaket takdim etti. Sempozyum soru cevap kısmının ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.