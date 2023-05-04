Afetzede çiftçiler tarımsal üretimi aksatmıyor

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde kadın çiftçiler ata tohumlarına, büyükşehir bünyesinde kurulacak gen bankasıyla ulaşarak, üretime devam edecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, afetzede Nurdağı ve İslahiye çiftçisine sulama, alet, ekipman, kadın çiftçilere de ata tohumu desteğini içeren yaklaşık 50 milyon TL'lik 3 ayrı protokole imza attı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen imza törenine, Bakan Mustafa Varank ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin katıldı. Bu çerçevede Nurdağı ve İslahiye'deki depremzedelerin her ihtiyacına koşan Büyükşehir Belediyesi ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğinde 23 milyon TL değerindeki “Afet Bölgesi Ortak Makine Projesi” (OMAK) için imzalar atıldı.

Protokol ile tarımsal üretimde toprak hazırlığı, ekim-dikim faaliyetleri, gübreleme ve ilaçlama uygulamaları, bakım faaliyetleri ve hasat gibi önemli çalışmaların tarımsal mekanizasyonla yapılabilmesi için Nurdağı ve İslahiye'de afetzede çiftçiler için kolayca ulaşabilecekleri tarım alet ve ekipman parkı kurulacak. İl Tarım Müdürlüğü'nün tespit ettiği aletlerini enkazda kaybetmiş çiftçiler, tarlalarını işlemek için ekipmanlardan yararlanabilecek.

Nurdağı ve İslahiye'deki çiftçilerin üretim parsellerindeki basınçlı sulama sistemlerinin depremde zarar görmesi nedeniyle 22 milyon TL'lik “Afet Bölgesinde Tarımsal Sulama Projesi” devreye sokulan bir diğer protokol oldu. Projeyle 4 bin dekar alanda 400 çiftçinin, üretim parsellerine basınçlı tarımsal sulama sistemleri kurularak üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve gelir kaybının giderilmesi hedefleniyor.

Kadın çiftçilerin ekonomik özgürlüğünü kazanarak sektörde ilerlemesi için desteklerini sürdüren Büyükşehir'in imzaladığı proje değeri yaklaşık 4 milyon TL olan son protokolle ise ata tohumlarının kadın çiftçilerin elinde yeniden hayat bulması sağlanacak. Protokol çerçevesinde Büyükşehir bünyesinde kurulacak Yerel Tohum Gen Bankası ve dijital platform aracılığıyla aile işletmelerine, özellikle kadın çiftçilere ihtiyaç duydukları yerel tohumlar ulaştırılacak.

Tohumda dışa bağımlılık azalacağı gibi uluslararası tohum alanında rekabet gücünü de artıracak protokolle kentteki kadın çiftçiler, kadın kooperatifleri, GAP illerinde faaliyet gösteren üretici kadın çiftçiler tarafından yerel çeşitlerin ticari değeri yüksek mamul ürünlere dönüştürülmesi ve e-ticaret üzerinden yapacakları satış ile elde edecekleri katma değerin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

Bakan Varank: Gaziantep tarımda da öncü bir şehir

İmza töreninde konuşan Bakan Varank, “Ortak tarım bankalarından, tarım alet, ekipman desteği ile sulama sistemlerine kadar birçok projenin hayata geçirilmesini sağlayacak protokollerin imzalarını attık. Gaziantep bir sanayi şehri ama aynı zamanda tarımda da öncü bir şehir. Onun için biz GAP idaremizle, kalkınma ajanslarımızla bu şehrin tarım alanında da daha ileriye gitmesi ve ürünlerin daha katma değerli hale getirmek üzere farklı destekler veriyoruz. İşte bu imzalarla da şehrimize farklı projeleri kazandırmış olacağız. İnşallah sanayisiyle, tarımıyla ve tabi ki turizmiyle farklı bir Gaziantep'i hep beraber inşa edeceğiz” diye konuştu.