İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Afyonkarahisar ekibi anne ve bebeğini enkazdan sağ kurtardı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Afyonkarahisar ekipleri anne ve bebeğini enkaz altından kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Afyonkarahisar ekipleri anne ve bebeğini enkaz altından kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.


Afyonkarahisar'dan dün deprem bölgesine ulaşan Afyonkarahisar itfaiye ekipleri arama ve kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler dün akşam saatlerinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde enkaz altında kalan anne ve bebeğini göçük ardından sağ olarak kurtardı. Bebek ekiplerin kucağında kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.