Ağaçta 3 gün boyunca mahsur kalan kedi kurtarıldı

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde 25 metre yüksekliğindeki ağaca çıkarak 3 gün boyunca mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gaziantep'in İslahiye İlçesi Hacı Ali Öztürk Mahallesinde ağaca çıkan kedi mahsur kaldı. Kedi bir türlü aşağı indirilemeyince Senem Şentürk isimli vatandaş Gaziantep Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına haber verdi.

Ekiplerin yaklaşık bir buçuk saat çalışması sonucu ağacın üzerinde kargaların saldırısına uğrayan kedi vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin dikkatli çalışması sonucu indirildi.

Öte yandan itfaiye ekiplerinin kedi kurtarma operasyonunu, çevredeki onlarca vatandaş hem izledi hem de cep telefonları ile anı kaydetti. Görevliler tarafından aşağıya indirilen kediye süt bırakılsa da yere bırakılan kedi hızla uzaklaştı.

Ayrıca kurtarılan kedinin sesine çevrede bulunan, birçok kedi gelerek çevrede arama yaptıkları görüldü.