Ağır hasarlı caminin minaresi kontrollü olarak yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Yavuzeli Merkez Cami'nin minaresi kontrollü olarak yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te birçok bina ve yapıda hasar meydana geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında, 1960 yılında yapıldığı öğrenilen Yavuzeli Merkez Cami, depremde ağır hasarlı olarak tespit edilerek mühürlenip ibadete kapatıldı.

Çökme riski taşıyan ve çatlaklar meydana gelen caminin minaresi için de yıkım kararı çıktı. Caminin çevresindeki güvenlik önlemi alındı. Polis ekipleri caminin bulunduğu sokağı ve tali yolları da güvenlik şeridiyle kapattı. Kepçeye bağlanan minare, kontrollü olarak yıkıldı. Çevredeki binalardan yıkımı izleyen bazı kişilerin dua ettiği görüldü. Yıkım anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.