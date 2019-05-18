Ağrı 1970 Spor Toto 3.Lig'de

Kademe maçında Ağrı 1970 Spor rakibi Akşehir Spor'u 1-0 mağlup ederek Spor Toto 3. Lig'e yükseldi.

Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanan Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. kademe play-off müsabakasında Ağrı 1970 Spor ile Akşehirspor karşı karşıya geldi. Zorlu müsabakayı Hasan Avcı, Egemen Savran ve Güner Mumcu Taştan hakem üçlüsü yönetti. Büyük bir mücadeleye sahne olan maçı 1-0'lık skorla galip bitiren Ağrı 1970 Spor, Spor Toto 3. Lig'e yükseldi.

Bu sonuçla beraber önemli bir başarıya imza atan Ağrı 1970 Spor'un golünü 51. dakikada Oğuz Yıldırım attı. Sahadan mağlup ayrılan Akşehirspor'da ise Oğuzcan Genç 66. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Ağrı 1970 Spor'da futbolcular ve taraftarlar büyük bir coşku yaşarken, Akşehirspor tarafında ise üzüntü hakimdi.