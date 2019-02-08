Ağrılarınıza akupunktur ile son verin

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. İrfan Koca, akupunktur tedavisi ile vücutta mevcut olan kendi kendini iyileştirme potansiyelinin harekete geçirildiğini söyledi. Vücut direncini artıran, organların çalışmalarını düzenleyen akupunkturun en büyük avantajlarından birisi de ilaç kullanılmaması. İlaç kullanılmadığı için, ilacın organlar üzerindeki olumsuz etkileri yaşanmıyor.

Beyin uyarılıyor, vücut kendini tedavi ediyor

Doç. Dr. İrfan Koca, akupunktur tedavisi ile ilgili olarak, "Akupunkturun tarihçesi, 3.000 yıl öncesine kadar uzanır. Çin'den köken alan bu tedavi dalı, bugün artık tüm dünyada ve ülkemizde, Tıp Fakülteleri'nde eğitimi verilen bir tıp disiplinidir. Akupunktur tedavisi, çelik, gümüş veya altından yapılmış özel akupunktur iğnelerinin belli akupunktur noktalarına batırılması ile yapılır. Akupunktur iğneleri ile belli noktalara uygulama yapıldığında, o noktalardan beyne uyarı gider. Bu uyarılar sonunda beyin ve uygulanan bölgeden salınan bir takım salgılar, gerekli tedavinin oluşmasını sağlar. Akupunktur tedavisi için en çok kullanılanı çelik iğnelerdir. Bu iğneler hemen hemen kıl inceliğindedir. Bu özel iğneler cilt altı veya kas içine batırılarak uygulanır. Akupunkturda seansların sayısı hastalığın tipi, süresi ve hastanın yaşına göre farklılık gösterir" dedi.

Akupunktur ile migren ağrılarından kurtulun

Akupunktur ile günümüz toplumunun en önemli sağlık sorunları arasında gelen migren ağrılarından kurtulmanın da mümkün olduğunu kaydeden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. İrfan Koca, "Migren günümüzde toplumun önemli bir bölümünün yaşadığı, insana büyük acı veren ve çoğu kez de ilaçlarla geçmeyen bir sağlık sorunudur. Böylesine ciddi bir soruna akupunktur ile hem de ilaç kullanmadan çözüm getirebiliyoruz. İlaç kullanılmadığı için ağrı kesicilerin vücuda verdiği zararın da önüne geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

Vücut direncini yükseltiyor, hastalıkları iyileştiriyor

Akupunktur tedavisinin vücuttaki rahatsızlıkları tedavi edici çok sayıda olumlu etkisi bulunduğunu belirten Koca, “Bu olumlu etkiler, Analjezik (Ağrı kesici) etki, Homeostatik etki (otonom sinir sistemini dengeleyici etki), İmmün sistemi (Bağışıklık Sistemini) artırıcı etki, Sakineştirici etki, antidepresan, kilo verdirici (iştahı azaltarak ve metabolizmayı hızlandırarak) etki olarak sıralanabilir. Akupunktur uyarımı sonrası metenkefalin ve de B endorfin (Vücudun ürettiği morfinler) seviyesi artar bu da ağrının azalması ve kişinin rahatlaması sakinleşmesi açısından önem taşır. Akupunkturun birçok etkisi otonom sinir

sistemi üzerinden ortaya çıkar. Otonom sinir sistemi iç organların çalışmalarına sürekli ve otomatik olarak kontrol eder. Sistem, dolaşım, boşaltım, solunum, sindirim ve üreme fonksiyonlarını ayarlar ve düzenler. Aynı şekilde damarlar üzerinde vasokonstrüksiyon-vasodilatasyon (kasılma gevşeme) yaparak hipertansiyon tedavilerinde, yine mide uyarılarak, mide hareketlerinin ve asidinin azaltılması sonucu gastrit ve duadenal (On iki parmak barsağı) ülser tedavilerinde de akupunktur etkilidir" diye konuştu.

Sigara bırakmada da etkili

Akupunkturun bilimsel olarak vücut direncini artırdığının tespit edildiğini belirten Doç. Dr. İrfan Koca, akupunkturun sedatif etkisi dolayısıyla epilepsi, ilaç bağımlılığı, fobi, anksiyete (özellikle sigara bağımlılığı tedavisinde ) tedavisinde etkili olduğunu sözlerine ekledi.