Ahmet Fikret Kileci, TİM Başkanvekilliği görevine seçildi

Türkiye İhracatçılar Meclisinin Olağan Genel Kurulunda Başkanlık görevine seçilen Mustafa Gültepe başkanlığındaki ilk yönetim kurulunda yapılan görev dağılımında TİM Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanı ve GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, TİM Başkan Vekilliği görevine seçildi. 61 İhracatçı Birliği, 27 sektör ile 100 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), genel kurulun ardından ilk yönetim kurulu toplantısını TİM Başkanı Mustafa Gültepe başkanlığında TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirdi.

Yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapılan toplantıda TİM Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanı ve GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, TİM Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine seçildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Olağan Genel Kurulu sonucunda başkanlığa seçilen Mustafa Gültepe başkanlığındaki yeni Yönetim Kurulunda TİM Başkan Vekilleri olarak Ahmet Fikret Kileci, Adil Pelister, Çetin Tecdelioğlu, Ahmet Güleç ve Kutlu Karavelioğlu belirlendi.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen TİM Sektörler Konseyinin ilk toplantısında Mustafa Gültepe başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Ahmet Fikret Kileci'nin yanı sıra TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan da yönetim kurulu üyesi olarak görev almış ve Gaziantep'in TİM'deki gücünün artması önemli bir gelişme olarak görülmüştü. Ahmet Fikret Kileci'nin TİM Başkan Vekilliği görevine seçilmesi Gaziantep'te olduğu gibi Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de büyük bir memnuniyetle karşılandı.