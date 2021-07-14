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Ahşap üretim atölyesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Gaziantep’te bir ahşap üretim atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Gaziantep'te bir ahşap üretim atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, Şehitkamil ilçesi KÜSGET Sanayi Sitesi'ndeki bir ahşap üretim atölyesinin çatısında işçilerin kaynak yaptığı sırada kaynak makinesinde yangın çıktı. Çatı katında makinede çıkan yangın çevredeki ahşap malzemeleri tutuşturdu. Kısa sürede çatı katını etkisi altına alan yangına ilk olarak işçiler müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik yoğun çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Hasarın oluştuğu ahşap atölyesinde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

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