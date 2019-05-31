Ailelerden Fadıloğlu'na yoğun ilgi

Biz, bu düşünceyle milletimize efendi değil, hizmetkar olmak için gayret gösteriyoruz” dedi.

Ramazan ayı boyunca iftar öncesi her gün farklı bir mahallede ikamet eden aileyi ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, aile ziyaretlerine devam ediyor. Her fırsatta gerçekleştirdiği ziyaretlerle vatandaşın sorununu dinleyen ve çözüm için çalışan Fadıloğlu, ilçede adeta ayak basmadık yer bırakmıyor. Ziyaret ettiği yerlerde halkın yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılaşan Fadıloğlu, bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti.