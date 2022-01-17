Ailelere bademcik uyarısı

Dr. Cem Erdurak, aileleri çocuklarda görülen bademciğe karşı uyardı.

Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Cem Erdurak, çocuğunda bademcik büyümesi sorunu olan ve onu ameliyat ettirmeyi düşünen anne-babaları uyardı. Op. Dr. Cem Erdurak, “Öncelikle şu soruları yanıtlayın. Çocuğun bademcikleri normalden çok mu büyük? Büyümüş bademcikler, çocuk ağzını açtığı zaman bile çok net fark edilebiliyor mu? Geceleri tıkanmasına yol açıyor mu? Bademcikleri soluk borusunu tıkamış durumda mı? Nefes alıp verirken zorlanıyor mu? Bademcikleri sürekli iltihaplanıyor mu? Eğer bu soruların yanıtları ‘hayır' ise, ilk seçeneğiniz ameliyatla bademciği aldırmak olmasın" dedi.

"Ağrısız kanamasız bir işlem"

Büyüyen bademciğin özel bir yöntemle küçültülebileceğini dile getiren Op. Dr. Erdurak, “Böyle bir sorunla karşılaşıldığında eskiden bu yana uygulanan prosedür, bademciğin alınması. Ancak eğer iltihaplanmayan bir bademcikse ve büyümüşse, hava yolunu açacak şekilde küçültmemiz mümkün” dedi. Küçültme işleminin ‘Plazma Yöntemi' ile yapıldığını da belirten Dr. Erdurak, “Uygulamayı özel bir aletle yapıyoruz. Ağrısız ve kanama ihtimali düşük bir yöntem olduğu için son yıllarda çokça tercih ediliyor” yeklinde konuştu.

"Bademcik: vücudun kalesi

Bademciğin koruyucu özelliği bulunan bir doku olduğunu da hatırlatan Erdurak, "Bademcik, koruyucu fonksiyonu olan bir dokudur. Hatta halk arasında ‘vücudun kalesi' olarak bilinir. O nedenle iltihaplanmayan ama çok büyümüş olan bademcikleri almak yerine küçültmekte fayda vardır. Küçültülen bademcik, koruyucu fonksiyonuna devam eder" diye konuştu.