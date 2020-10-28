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Ailelerin kavgası kameralara yansıdı

Gaziantep’te iki aile arasında çıkan kavga kameralara yansıdı.

Gaziantep'te iki aile arasında çıkan kavga kameralara yansıdı. Kavgayı çevredeki vatandaşlar güçlükle yatıştırdı.


İddiaya göre, kız kaçırma meselesinden dolayı husumetli olan iki aile Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde karşılaştı. Başlayan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların güçlükle yatıştırdığı kavga sonrası otomobiline binip uzaklaşmak isteyen taraflardan birinin önü kesilince olaya polis müdahale etti. Yol ortasında çıkan kavga ise cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

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