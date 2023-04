AK Parti adayı Eyup Özkeçeci: "Karşımızda terör destekli 6'lı masa değil, 7'li hatta 8'li masa var"

AK Parti Gaziantep ikinci sıra milletvekili adayı Mehmet Eyup Özkeçeci, 14 Mayıs seçimleri öncesi AK Parti'ye olan talebin ve ilginin giderek artmaya devam ettiğini ifade ederek, "Karşımızda terör destekli 6'lı masa değil, 7'li hatta 8'li masa var" dedi. AK Parti beşinci sırada milletvekili adayı Av. Mesut Bozatlı ise, "Gençliğin sorunları üzerine çalışmalar yapacağız ve çözüm üreteceğiz" ifadelerini kullandı.

Yaklaşan 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri öncesi AK Parti Gaziantep ikinci sıra milletvekili adayı Mehmet Eyup Özkeçeci ve beşinci sırada milletvekili adayı Av. Mesut Bozatlı, İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın'ı ziyaret etti. Vekil adayları Özkeçeci ve Bozatlı, ziyaret sırasında seçim çalışmalarına yönelik açıklamalarda bulunarak geleceğe yönelik projelerinden bahsetti.

Seçim çalışmaları hakkında bilgi veren AK Parti Gaziantep eski il başkanı ve ikinci sırada milletvekili adayı Mehmet Eyup Özkeçeci, “Ben yaklaşık 8,5 yıl boyunca AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı yaptım. Recep Tayyip Erdoğan için siyasete girdim, 22 yıl AK Partinin değişim kademelerinde yer aldım. 6 tane büyük seçim geçirdim. 3 genel seçim, referandum ve son olarak da yerel seçimler oldu. Hepsinde de AK Partimiz büyük başarı ve zaferle sonuca ulaştı. Gaziantep il teşkilatı olarak çıktığımız her seçimin ertesi günü biz start veriyoruz. Seçim yarın diyoruz, ne zaman olursa olsun diri ve ayakta seçime hazırlanıyoruz. Seçim sonrası saha da olduğumuz için çalışmalara hiç ara vermedik. Seçim koordinasyon merkezimiz de koordinasyonumuzu yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın aday tanıtım programı sonrasında sahaya indik. O günden beri sahadayız. Geri dönüşler çok muazzam, halkın teveccühü her geçen gün artıyor. Gittiğimiz her yerde vatandaşlarımızın gözleri gülerek karşılıyor bizleri, bizlerde bundan gurur duyuyoruz” dedi.

"Depremzede vatandaşların tek umudu Recep Tayyip Erdoğan"

Yaşanan deprem felaketi sonrası ortaya çıkan mağduriyetlerin AK Parti hükümeti ile bertaraf edilebileceğini ifade eden Özkeçeci, “11 ilimizde 100 yılın felaketini yaşadık. Depremin ikinci günü Nurdağı ve İslahiye ilçelerimize gittik. Vatandaşlarda şu algı var benim evim yıkıldı ya da yakınım vefat etti benim yaramı sararsa Recep Tayyip Erdoğan sarar. Vatandaşlarımız gittiğimiz her yerde bunu göğsünü gere gere söylüyor. Bu da bizim en büyük kazancımız, her zaman bizim partiye büyük bir teveccüh var” ifadelerini kullandı.

“Karşımızda 6'lı masa değil, 7'li hatta 8'li masa var”

Yaklaşan 14 Mayıs seçimleri öncesi AK Parti'ye olan talebin ve ilginin giderek artmaya devam ettiğini ifade eden ve Cumhur İttifakı karşısında terör destekli Millet İttifakı'nın bulunduğunu söyleyen Eyup Özkeçeci, “Aday tanıtımına Yavuzeli'ne gittik. DEVA Partisi'nin ilçe başkanı bütün akrabalarıyla ve yönetimiyle bize geçtiler. Rozetini de eski Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül taktı. İstifalar devam ediyor ve AK Partiye katılım da her geçen gün artıyor. İlk günden beri şunu söylüyoruz, karşımızda 6'lı masa vardı. Biz biliyoruz ki bu 6'lı masa değil, 7'li hatta 8'li masadır. 7. Ortak geldi oturdu ve şuanda kuralları onlar söylüyor. Siz terör örgütüyle beraber oldunuz diyenler terör örgütüne kucak açtılar. Vatandaş bunu görüyor, 6'lı masa olarak hiç zikretmedik 7'li ve 8'li masa dedik. Kaç ortağı var belli değil. Vatandaşta bunu görüyor inşallah gereken de cevabı 14 Mayıs günü sandıkta da verecekler. Türkiye'mizin Kürt sorunu diye bir sorunu yok. PKK sorunu var, terör örgütü sorunu var. Hepsi bizim kardeşimiz. Kürt, Türk, Arap, Çerkez, hepsi bizim kardeşimiz ama bizim tavrımız terör örgütünden yana. Vatandaş da bunu görüyor. Her zaman söylüyorum inşallah cevap sandıkta verilecek. İçişleri Bakanımız, polisimiz, jandarmamız nefes aldırmıyor onlara. Tüm vatandaşlarımızın yaklaşan bayramlarını kutluyorum. İnşallah zafer bizim olacak diyorum” diye konuştu.

Av. Mesut Bozatlı gençlere yönelik çalışmalar yapacaklarını açıkladı

Siyasete çok genç yaşta atıldığını açıklayan ve Cumhurbaşkanı'nın tensipleriyle aday olarak gösterildiğini ifade eden AK Parti Gaziantep beşinci sıra milletvekili adayı Av. Mesut Bozatlı ise, “Ben siyasete 18 yaşında başladım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her platformda meclisi gençleştireceklerini söylüyordu. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle ben bir genç olarak listelerde yerimi aldım. İnşallah biz de bunun karşılığında gençlerin olarak sahada öyle bir çalışacağız ki Cumhurbaşkanımıza bir kez daha balkon konuşması yaptıracağız” dedi.

"Gençliğin sorunları üzerine çalışmalar yapacağız ve çözüm üreteceğiz"

Milletvekili seçilmesi halinde gençlerin sorunları üzerine çalışmalar yapacaklarını söyleyen Bozatlı, “Biz milletvekili olunca hem 2,5 milyon Gaziantepli'den, hem de gençlerden sorumlu olacağız. Elimizden geldiğince parlamentodaki genç milletvekilleriyle kafa kafaya vererek gençliğin sorunları üzerine çalışmalar yapacağız ve çözüm üreteceğiz. Mecliste gençlerin sesi olacağız. Ben de genç bir vekil adayı olarak tüm genç kardeşlerimin desteğini bekliyorum” ifadelerini kullandı.

"Ortada bir 6'lı masa var ama masanın altında ve etrafında dolaşanlar da var"

Muhalefete ve 6'lı masaya yönelik de ilginç açıklamalarda bulunan AK Parti Gaziantep milletvekili adayı Av. Mesut Bozatlı, “Ben şöyle düşünüyorum. Ortada bir 6'lı masa var ama masanın altında ve etrafında dolaşanlar da var. Herkes de biliyor ki CHP-HDP birlikteliği çok uzun süredir var. Bu birliktelik aslında yerel seçimlerde de vardı. İyi Parti HDP'yi dışarıda tutmak istiyor ama aslında Cumhurbaşkanımızı devirmek için her türlü ittifakı yapıyorlar” şeklinde konuştu.