AK Parti Gaziantep hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci başkanlığında AK Parti Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İlçe Belediye Başkanları ve İl-İlçe teşkilatları şehrin her köşesine ziyaretler gerçekleştiriyor.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci başkanlığında, Milletvekilleri Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Derya Bakbak, Ali Şahin, Mehmet Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İlçe Belediye Başkanları ve İl-İlçe teşkilatları şehrin her köşesine ziyaretler gerçekleştiriyor. Bu ziyaretler çerçevesinde kanaat önderleri, esnaflar, mahalle muhtarları, yaşlılar ve gençlerle bir araya gelerek yapılan sohbetler sonucu bir kez daha güven tazeleniyor.

Vatandaşlarla temas halinde olan Vekiller ve il-ilçe teşkilatları, haftanın yedi günü çözüm odaklı çalışıyor. Tam kadro sahada olan AK Parti Teşkilatı, dokuz ilçeye eş zamanlı ziyaretler gerçekleştiriyor. Taziye ziyaretleriyle hemşerilerinin acılarını paylaşan AK Kadrolar, düğün ve nikah organizasyonlarıyla ise vatandaşların, mutluluklarına ortak olmaya devam ediyor.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Özkeçeci ve Milletvekilleri, vatandaşlardan gelen talepleri dinleyerek, ivedilikle çözüm üretiyor. AK Parti Gaziantep il ve ilçe yönetimi, ziyaret yapılan ilçelerde yapımı tamamlanan projeleri yerinde inceleyerek, planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuyor.