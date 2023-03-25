İhlas Haber Ajansı

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AK Parti Gaziantep'te temayül heyecanı

AK Parti Gaziantep, milletvekili aday adayı olan isimler için temayül yoklaması heyecanı başladı.


AK Parti'de, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesi, teşkilat temayül yoklaması ve alt komisyonların değerlendirmelerinin ardından üst komisyonca belirlenecek. AK Parti Gaziantep'te, 28. Dönem AK Parti Gaziantep Milletvekilliği için temayül heyecanı yaşanıyor. Temayülde bin 500 delege 124 aday adayı için oy kullanacak. Elektronik ortamda gerçekleşen oylama işlemi bugün saat 16.00'da sona erecek.

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