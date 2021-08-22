Ak Parti heyeti organize sanayi bölgesinde

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, il teşkilat üyeleri ile birlikte 400 kişiye sağlayan Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Reyhan Halı ve İplik Fabrikası'nı ziyaret etti. Gaziantep sanayisinin önemli kalemlerinden biri olan halı fabrikasına yapılan ziyarette Mennan Makine'nin ve Mustafa Çaplı'nın ürettiği muadillerinin yarı fiyatı olan makinalar incelendi. Şu ana kadar 24'e yakın halı tesisinde kullanılanmakinaları yerinde gören Milletvekili Koçer, özellikle yurtdışından ithal edilen makinalara ödenen miktarın fazla olduğu bu dönemde;üretilen makinalardan ve üreticilerinden gurur duyduğunu belirterek, "Makine imalat sanayicimizin her zaman yanındayız. Güzel eserlerini görmekten memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Ayrıca yapılan ziyaretlerde, Impala Tekstil ve Taha Kimya ve Kozmetik fabrikalarında çalışan personellerle de bir araya gelen İl Başkanımız Mehmet Eyup ÖZKEÇECİ ve Milletvekilimiz Nejat KOÇER, personellere çalışmalarından ve sektöre katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.