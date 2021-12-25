AK Parti Sözcüsü Çelik“Millet Kılıçdaroğlu'nu bir kere daha yanıltacak”

AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı Danışma Meclis Toplantısına katılan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, önümüzdeki seçimlerde millettin Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha yanıltacağını belirterek, Cumhurbaşkanının bir açıklamasıyla ekonomide hedeflenen oyunları tarumar ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep ziyareti kapsamında kente gelen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı Danışma Meclis Toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Ömer Çelik, CHP ile muhalefet partilerine yüklendi. Gaziantep'i önümüzdeki seçimlere hazır olarak gördüğünü ifade eden Çelik, “Gaziantep'teki azim ve kararlılık bizim geleceğe yürürken gelecekteki ufuklarımızı karartmak isteyenlere karşı cevaptır” dedi.

Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da vatandaşa ücretsiz elektrik dağıtımı vaadini de eleştiren Çelik, “Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'ya geldiğinde ‘Belediyeyi alırsak elektriği ücretsiz vereceğiz' dedi. Adana CHP'de hadi versin o zaman. Adana'ya geldiği zamanda ‘Biz elektriği üretip öyle vereceğiz' dedi. Vatandaşa siyasi şantaj yapılmaz. İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın farkı budur” ifadelerini kullandı.

“Milletimiz Kılıçdaroğlu'nu bir ker daha yanıltacak”

Başta Gaziantep olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında Cumhurbaşkanıyla yürüyeceklerini vurgulayan Çelik, “Bu seçimlerde önceki seçimlere göre daha büyük bir başarı sağlanacaktır. Buradaki ruh dalga dalga Türkiye'nin dört bir yanına dağılacaktır. Gaziantep'teki azim ve kararlılık, bizim geleceğe yürürken gelecekteki ufuklarımızı karartmak isteyenlere karşı cevaptır. Zaman zaman çeşitli haberler yayılıyor. Türkiye şöyle krize girdi, AK Parti gidecek, Recep Tayyip Erdoğan zayıflayacak diye. Bunların hepsi onların temennisidir. Onun için siyasi olarak önü kapandı, ‘Muhtar bile olamaz' demişlerdi. Ne oldu, Türkiye'de olduğu gibi Gazianteplilerde cumhurbaşkanımızın arkasında durdular. Başbakanda oldu, Cumhurbaşkanı da oldu. Bir daha ki seçimlerde milletimizin teveccühüyle Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha yanıltacağız. Cumhurbaşkanımıza saldıranları, AK Partiyi hüsrana uğratmak isteyenleri bir kere daha hüsrana uğratacağız. Cumhurbaşkanımız döneminde Türkiye'de yapılan icraatlar Türkiye'yi yakın zamanda G-7'nin içerisine koyacaktır. Her türlü krize karşı cumhur ittifakında son derece güçlü bir çözüm vardır” diye ekledi.

“Cumhurbaşkanının bir açıklaması oyunları bozdu”

Cumhurbaşkanının bir açıklamasıyla ekonomide hedeflenen oyunların tarumar olduğunu vurgulayan Çelik, “Geçmişte de bunu yaşadık. Üzerimize siyasi tuzak suikastlarla geldiler. Ancak sizler bu salonları doldurarak bu büyük siyasi iradeyi dimdik ayakta tutarak bu tuzakları bozdunuz. Onun için hiçbir şekilde ufkumuzu karartmaya gerek yok. Yanlış propagandalara kapılmaya gerek yok. Cumhurbaşkanımızın ne dediğine bakacağız. Bu yolu güçle azimle kardeşçe yürümeye devam edeceğiz. Siz ve sizden önceki arkadaşlarımız büyük başarılara imza attınız. Meydanalar çıkıp biz buradayız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız Türkiye'nin kalkınması için 24 saat çalışmaya hazırız dediniz. Mahallle mahalle büyüyen iradeniz AK Partiyi dünya markası haline getirdi. Türkiye'nin geçmişte yaşadığı krizlerden bölgesinde büyük oyuncu haline gelmesi sizlerin iradesi sayesindedir. Bu irade ve dayanışma olmasaydı eskidekiler gibi olurdu. Bir takım iktidarlar iktidara gelirken vatandaşı dinleyip sonrasında kulak tıkıyorlar” ifadelerine yer verdi.

“Cumhurbaşkanımız mazlumlara sahip çıkmaya devam edecek”

Türkiye'de yalnızca milletin istediğinin ve dediğinin olacağını dile getiren Çelik, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesinden anladığımız budur. İlk defa Türkiye'de AK Parti hükümetleri döneminde muhtıra verildiği zaman muhtırayı verene iade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu büyük başarıların arkasındaki gücü ve başarıyı siz temsil ediyorsunuz. Bu iradenin sahibi sizsiniz. Cumhurbaşkanımız Afrika'ya gittiği zaman biz buraya serveti sömürmek için gelmedik sizlere dayanışmaya göstermeye geldik. Peki, Erdoğan orada gezerken ‘Erdoğan'ın Afrika'da ne işi var' manşetlerini kim attı. Fransa attı. Niye çünkü orayı en çok onlar sömürüyor. Erdoğan oraya kardeşlik için gittiği zaman geçmişin emperyalistleri yine rahatsız oldu. Siz burada salonları doldurduğunuz zaman Cumhurbaşkanımız emperyalistleri rahatsız etmeye devam edecek. Cumhurbaşkanımız ‘Dünya 5 ten büyüktür' diyerek mazlumlara sahip çıkmaya devam edecek. 2023 seçimleri, ondan sonraki belediye seçimleri biz Türkiye'yi geriye götürmek isteyenlere fırsat veremeyiz. Bu ülkenin gençleri çocukları ve geleceği için bu yolu yürümeye devam edeceğiz. Biz sınırlarımızı Gaziantep'imizi PYD, PKK ve YPG'li teröristlere karşı korumak için harekat yaparken Kılıçdaroğlu, ‘Onlardan bir tehdit gelmez' demişti. Peki saldırdılar mı, saldırdılar. Kılıçdaroğlu, yine haksız çıktı mı? Onlar yine PYD, YPG'ye destek vermeye devam etti mi. Mavi vatanda, hava vatanımızda bizim için azizdir ve vazgeçilmezdir” diye konuştu.

“Gaziantep sizin hakkınızdan gelmeye yeter”

Dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Cumhurbaşkanının bizim ittifakımızdan olacak” dediğini aktaran Çelik, “Kendi kendine gelin güvey oluyor. Sizin cumhurbaşkanı adayınızın kim olduğu bizi asla ilgilendirmiyor. Büyük Türkiye'nin önünü kesmek için hangi komplolara imza atacağız bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren şey Gaziantep'in ve Türkiye'nin büyümesidir. CHP'sinin üstüne HDP'yi koyun. Onlara da diğerlerini ekleyin. Bırakın Türkiye'yi sadece Gaziantep sizin hakkınızdan gelmeye yeter. Siz planların oyunların içerisine girin tüm Türkiye'de de olacağı gibi Gaziantep'te de darmadağın olacak. Bir sonraki seçimde de yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak. Bir sonraki seçim zaferi AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan olacaktır” dedi.