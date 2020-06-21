AK Partili başkanda korona virüs çıktı

Ak Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz'ın korona virüs testi pozitif çıktı.

AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, rahatsızlığı nedeniyle müracaat ettiği hastane alınan örnekler, korona virüs (covid 19) tespiti için teste gönderildi. Yılmaz'ın yapılan test sonuçları pozitif çıktı. Başkan Yılmaz, özel bir hastanede tedavi altına alınırken evi ve ailesine yönelik ise karantina işlemi başlatıldığı öğrenildi.