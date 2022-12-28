Ak Partili kadınlar siyaset akademisinde buluştu

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı ile Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından Siyaset Akademisi'nin 20. döneminde “Siyaset Akademisi Kadın Programı” düzenlendi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Salonu'nda 3 haftalık süren eğitim programında 200 kadın sertifika aldı.

Kadınların siyasette daha aktif yer alması, siyasi okuryazarlığın artırılması, ilk defa siyaseti deneyimleyecek kadınlara da bir yol göstericiliğin yapılması hedeflenen programda, ‘Kadın Hakları', ‘Aile ile ilgili Politikalar ve Kazanımlar', ‘Türkiye Yüzyılı Vizyonu', ‘Çevre Bilinci' gibi 9 başlıktan oluşan eğitimler sunuldu.

Programda konuşan AK Parti Gaziantep İl Kadın Kolları Başkanı Feray Yılmaz, "Kadınlarımızın siyaset arenasında aktif rol alabilmeleri, kendilerini geliştirebilmeleri ve doğru ifade edebilmeleri adına, benim de söyleyecek bir sözüm var diyen, fikirleri ve önerileriyle katkı sağlamak için ben de varım diyen kadınlarımız için bugün burada bir araya geldik' dedi. Akabinde kocuşmalarına ‘Kadının zarafeti, nezaketi ve hoşgörüsü siyasete farklı bir bakış açısı getirmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok büyük destekleriyle yerel ve genel meclislerde kadın oranının artırılması hem kadının hayatını kolaylaştıracak hem de kadın bakış açısına sahip politikaların üretilmesinin de önünü açacaktır. Biz de AK Parti Gaziantep Kadın Kolları olarak siyasete daha fazla kadın elinin değmesi için çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

AK Parti Gaziantep İl Kadın Kolları; eğitimin son haftasında önceki dönem Turizm Bakanı, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'ın "Türkiye'nin Yakın Siyasi Tarihi" adlı sunumunu düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadınlar siyasetin nesnesi değil, öznesidir' sözünün ardından hayata geçirilen ve eğitimci, bakan, gazeteci, yazar, iletişim uzmanı ve akademisyenlerden oluşan akademide ise 9 ders yapıldı. Gaziantepli kadınların yoğun ilgisi sonucunda yaklaşık 200 kadın sertifika almaya hak kazandı.

"Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" sloganıyla hayata geçirilen eğitim programında, Mehmet Acet'in "Siyasal iletişim ve Yeni Anayasa" konulu, Seda Sarıbaş "Türkiye Yüzyılı" başlıklı, Tarkan Zengin'in "Etkili İletişim" konulu, Bahar Ayvazoğulları'nın, "Kadın, Aile, Çocuk Politikaları" konulu, Dilara Sina Tabak'ın, "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" konulu, Halil Ürün'ün "Türkiye'nin Yakın Siyasi Tarihi' konulu, Çağatay Yetik'in "Aile içi İletişim" konulu ve Sema Arıoğlu'nun "Çevre Ahlakı ve Bilinci" konulu sunumları yer aldı.