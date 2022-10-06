AK Partili Özkeçeci'den Mevlid Kandili mesajı

Başkan Özkeçeci mesajında, ''Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) dünyayı teşriflerini müjdeleyen Mevlid Kandili'ne ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Peygamber Efendimizin dünyaya gelişiyle insanların güvene, huzur ve adalete ihtiyaçlarının olduğu cahiliye dönemi nihayete ermiştir. Allah'ın varlığı, tekliği ve birliği yeniden tebliğ edilerek Asr-ı Saadet Dönemi başlamıştır. Peygamber Efendimiz yaşayışıyla etrafındaki insanlara örnek olmuş; güzel ahlakın, insani değerlerin ve toplum refahının yeniden inşa edilebileceğini göstermiştir. Alemlere rahmet olan Hz. Muhammed (S.A.V) tebliğ ettiği tevhit ve iyilik mesajları kardeşlik, yardımlaşma, barış, adalet ve huzur kavramlarını daha anlaşılır ve uygulanabilir bir hale getirmiştir. Cahiliye Devrini kapatarak yeni bir devrin başlamasına vesile olan Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)'in yaşayışı, hadis-i şerifleri ve mesajları yüzyıllarca önemini korumuş, bugün dahi insanlığın yoluna ışık tutmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Mevlid Kandilimizi yürekten kutluyor; bu gecenin, Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerini anlamayı ve yaşatmayı düstur edinmemize; ülkemize ve tüm dünyaya esenlikler getirmesine vesile olmasını temenni ediyorum'' ifadelerini kullandı.