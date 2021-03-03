Akademide yetişen yetenekler profesyonel kulüplere transfer oluyor

Meşin yuvarlağa sevdalı çocuk ve genç yaştaki sporcuların, eğitim süreci boyunca, futbol branşına özgü teknik ve taktik bilgiler aldıkları Şehitkamil Belediyesi Futbol Akademisi'nde, sporcu öğrencilerin fiziksel gelişimleri başta olmak üzere beslenmeleri ve akademik başarıları uzman eğitmenler tarafından titizlikle takip ediliyor. 4 mevsim esasına göre çalışmaların Şehitkamil Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren 3 farklı stadyumda sürdürüldüğü Futbol Akademisi, Gaziantep ve bölge futboluna hizmet eden spor kulüplerine genç yetenekler kazandırmaya da devam ediyor.

Altyapıda U10 yaş grubundan başlayarak U13, U14, U15, U16, U17 ve U19 gruplarında faaliyet gösteren Futbol Akademisinde yıldız kramponlar, Şehitkamil Belediye Spor Kulübü formasıyla müsabaka ve şampiyona deneyimi kazanıyorlar. Yeşil-siyahlı formayı 2011 yılından bugüne kadar terleten genç futbolculardan Hasan Can Kırgız, Mehmet Koyuncu ile Ahmet Uğurlu, Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Ligi'nde Mücadele Eden Osmaniye Düziçi Futbol Kulübü'ne transferleri sonrasında Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Başkanı Hasan Oğuz ve Futbol Direktörü Taner Özaykut ile birlikte Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu makamında ziyaret ederek, 10 yıllık süre zarfında sportif ve akademik gelişimlerinde kendilerine sağlanan büyük desteklerden dolayı teşekkürler ettiler.

"Yeşil sahada görev yapan teknik ekibimizi kutluyorum"

Genç futbolcuların ziyareti esnasında değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Futbol Akademisi bünyesinde yeşil sahada görev yapan teknik ekibi kutladı. Başkan Fadıloğlu, “Futbol Akademimiz bünyesinde farklı yaş kademlerinde gerçekleştirilen branşa özgü eğitimlerle futbol tutkunu çocuklarımız ve gençlerimiz, hayal ettikleri sahalarda performans sergileme imkanı elde ediyorlar. Spor Akademilerimizde gerçekleştirilen çalışmalarla müsabık sporcuların yanı sıra Gaziantep ve Türk sporuna uzun yıllar hizmet edecek spor insanları da yetişiyor. Ferdi branşlarda ana gayemiz şanlı bayrağımızı uluslararası platformda dalgalandırmak, takım sporlarında ise sporcularımızın formasını giydikleri kulüplerde başarılı sonuçlar elde ederek ilçemizi, ilimizi en iyi şekilde temsil etmelerini sağlamak. Futbol altyapısında yakalığımız başarılı grafik, uzun emeklerin ürünü. Transferi gerçekleştirilen gençlerimizi ve onların bu başarıyı elde etmelerinde yeşil sahada özveriyle görev yapan teknik ekibimizi yürekten kutluyorum" diye konuştu.