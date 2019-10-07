Akademisyenler makine halısının geleceğini tartıştı

Makine Halı Tasarım Yarışması Finali etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin farklı üniversitelerinden Gaziantep'e gelen konunun uzmanı akademisyenler halının geleceğini tartıştı. GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan akademisyenlerin görüşlerine sektörün büyük ihtiyaç duyduğunu ifade ederek katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Ticaret Bakanlığının desteği, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçı Birlikleri ve Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu iş birliğiyle gerçekleştirilen Makine Halı Tasarım Yarışması Finali etkinlikleri kapsamında “Kültür, Sanat ve Mimaride Halı'nın Yeri” ve “Makine Halısı Tasarımında Klasikten Moderne Geçiş” konulu panellerde Türkiye'nin çeşitli illerinden ve üniversitelerinden gelen akademisyenler görüşlerini anlattı. “Kültür, Sanat ve Mimaride Halı'nın Yeri” konulu panelin Moderatörlüğünü Kastamonu Üniversitesi öğretim görevlisi Doçent Doktor Ruhi Konak yaparken panele konuşmacı olarak Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Günseli Kato, Moda Tasarımcısı Fırat Neziroğlu, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Uğurlu, Endüstriyel Tasarımcı Kunter Şekercioğlu, Yüksek Mimar Ceren Uğurluer ve Decor Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Enes Karadayı katıldı. Tasarım Günleri etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Makine Halısı Tasarımında Klasikten Moderne Geçiş” konulu panelin moderatörlüğünü Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zuhal Arda yaparken panelistler de Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerife Atlıhan, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysen Soysaldı, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ömer Zaimoğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Servet Senem Uğurlu isimlerinden oluştu. Söyleşilerde akademisyenler halının dünyada ki yerini ve geleceğini de tartışarak halı sektörüne farklı fikirler kazandırdı. Panellerin sonunda düzenlenen törende Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür, TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ve Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan akademisyenlere teşekkür ederek günün anısına çeşitli hediyeler ve teşekkür plaketleri verdi. Türkiye'de birçok sektörde olduğu gibi halı sektöründe de akademisyenlerin fikirlerinin önemli olduğunu ifade eden GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan üniversite sanayi işbirliği içerisinde bütün sektörlerin akademisyenlerle ortak hareket etmesi gerektiğini ifade ederek etkinliklere büyük destek veren konuşmacılara teşekkür etti.