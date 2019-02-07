Akademisyenlere eğitici eğitimi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Eğitim Fakültesi tarafından akademisyenlere yönelik ‘'Eğitici Eğitimi'' semineri düzenlendi. Programda, akademisyenler ve öğrencilerin iletişiminin nasıl sağlanması gerektiğine dair önemli sunumlar yapıldı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Amfisinde yapılan “Eğitici Eğitimi” seminerinde, öğretimi planlama, değerlendirme ve akademisyenlerin öğrencileriyle iyi bağ kurmasının yöntemleri, HKÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri tarafından, şiirsel ve mizahi diyaloglarla anlatıldı. Akademisyenlerin öğretici ve mizahi sunumları, katılımcıların büyük beğenisini topladı. Sunumlarda yapılan uygulamalı yöntemler akademisyenleri zaman zaman güldürdü. Seminere, HKÜ Akademisyenleri, HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Özbay ve HKÜ Rektör V. Edibe Sözen katıldı. Seminerin açılış konuşmasını yapan HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen, eğitimin programlanması, eğitimin stratejisi ve akademisyenlerin liderlik vasfını nasıl kullanmaları üzerine yorumlarını dile getirdi.

“Karar alma modellerimizi geliştirmemiz gerekiyor”

Açılış konuşmasında Hasan Kalyoncu Üniversitesi Ekolünden bahseden Sözen,” Toplumsal açıdan zorlandığımız konulardan biri karar almada etkide bulunmak. Gerek akademisyenler, gerek öğrencilerin zaman zaman bu problemleri yaşadığı düşüncesindeyim. Karar alma modellerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bunun içinde karar alırken eğitim modellerini göz önünde bulundurmamız gereklidir. Bunun içinde akademisyenlerin sadece sözlü ve yazılı kültürü değil, görsel kültürü de ön plana çıkararak materyallerini etkin olan bu unsur üzerinden de kullanmalılar. Katıldığım toplantılarda bölgenin dört bir yanında Hasan Kalyoncu Üniversitesini soruyorlar. Bu emek sizlerin de sayesinde. Ama bu durum sorumluluklarımızı arttırıyor ve daha çok çalışmamız gerekiyor. Bunlarla birlikte bir üst modeli yaratmamız gerekiyor. Bunu yaparsak Hasan Kalyoncu Üniversitesi ekolünü tam anlamıyla tamamlamış oluruz” dedi.

“Akademik planlama ve geliştirme koordinatörlüğünü açtık”

Edibe Sözen'in ardından konuşmasını yapan HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Özbay, tüm süreçlerde anlatacakları içeriklerle ilgili çalışmalar yaptıklarını söyledi. Üniversite de Akademik Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü kurduklarını belirten Özbay, “Akademisyenlerimiz bildiklerini en güzel şekilde aktarmaya çalışıyor. Ama bir şahsın kendine hesap verebilmesi çok önemli. Bu içerik üzerine ne yaptım, neden yaptım gibi soruları sorarak bu değerlendirmeyi yapabiliriz. Bunun için akademik planlama ve geliştirme koordinatörlüğünü açtık. Koordinatörlüğün amacı üniversitenin eğitim, öğretim planını nasıl geliştireceğiz, hangi dersleri açacağız veya değiştirmek istediğimiz programla ilgili nasıl bir gerekçemiz var gibi soruları yanıtlamak” diye konuştu.

Seminerde, HKÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri, Öğretimi Planlama ve Değerlendirme, Ders İzlencesi (Syllabus) Tanıtımı ve Hazırlığı, Alternatif Öğretim Yöntemleri, Açık Uçlu Sorular ve Proje Çalışmalarında Puanlama için Rubrik Kullanımı, Katılımı ve Öğrenmeyi Etkileyen Psikolojik Faktörler isimli sunumlarını gerçekleştirdi. Seminer soru-cevap kısmının ardından tamamlandı.