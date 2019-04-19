Akıllı kampüs temalı fikir atölyesi girişimcileri bir araya getirdi

Etkinlik temasına uygun olarak takımlar halinde gerçekleşen fikir maratonu sonunda, başarılı projeler ödüllendirildi.

Çeşitli konularda gerçekleştirdiği “Hackathonlar” ile bölgede teknoloji odaklı girişimciliği harekete geçiren HKÜ, şimdi de “Akıllı Kampüs” temalı “Ideathon” ile öğrenci, akademisyen, KOBİ'ler ve diğer paydaşları bu alanda projeler üreterek ticarileştirmeyi amaçladığını belirtti.

Erken saatlerde başlayan başlayan Ideathon'un açılış konuşmalarını HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen ve HKÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysi İşler gerçekleştirdi. Edibe Sözen'in moderatörlüğünü yaptığı panelde, Prof. Dr. Çağrı Güngör programa Skyp ile bağlanarak akıllı şehircilik ve akıllı kampüs girişimlerinden bahsetti. Samsung AR-GE Direktörü Özcan Özay, Cisco Türküye Satış Müdürü Yalçın Yıldırım ve Turkcell Akıllı Eğitim Üretim Müdürü Ömer Özden ise dijital dönüşüm ve akıllı teknolojiler ile ilgili sunumlarını gerçekleştirdi. Panel sonunda tüm konuşmacılara plaket takdim edildi.

Girişimciler akıllı kampüs için fikir geliştirdi

Programın öğleden sonraki oturumunda ise katılımcılar, akıllı kampüs hedefi kapsamında üniversitenin; Öğrenci-Yönetim-Akademisyen-Sanayi-Toplum gibi paydaşların yer aldığı tüm süreçlerini kolaylaştıracak ya da mevcut problemleri çözecek teknoloji tabanlı çözümler için fikir geliştirdi. Etkinlikte ekip olarak çalışmaya istekli, farklı yetenek ve becerilere sahip katılımcılar takımlar halinde çalışarak Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akıllı Kampus Projesinde uygulanabilecek; yapay zeka, nesnelerin interneti, büyük veri, sanal / artırılmış gerçeklik, blockchain vb. yeni ve yükselen teknolojilerin de yer alabileceği projeler üretti.

Başarılı projeler ödüllendirildi

Akıllı Kampüs teması ile gruplar halinde çalışan girişimciler, yeni fikir ve projelerini jüriye sundu. Farklı şehirlerden katılımcısı olan Ideathon'da, ilk üçe giren başarılı projeler ödüllendirildi.

Ideathon'da ortaya çıkan proje önerilerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak HKÜ tarafından ilerleyen aşamalarda (eğitim, mentörlük, prototipleme vb.) farklı destek mekanizmalarının devreye alınabileceği belirtildi.