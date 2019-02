Akkent spor köyünde bilek güreşçileri kıyasıya mücadele etti

Şahinbey Belediyesi ile Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürlüğü müşterek olarak yapmış olduğu Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası İl Seçmenleri müsabakaları Akkent Spor Salonunda 80 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Birçok spor müsabakalarına ev sahipliği yapan Akkent Spor Köyü, bilek güreşçilerinin kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Sporcular seçmelerde derece elde edebilmek için kıyasıya mücadele ederken, verilen destekten dolayı Şahinbey Belediyesine teşekkür etti.

“Her yaştan vatandaşımıza spor yapabilme imkanı sunuyoruz”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey'de her yaştan vatandaşın spor yapabilme imkanına sahip olduğunu belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak sporun ve sporcunun her zaman yanında olduk. Her yaştan vatandaşımızın spor yapabilmeleri için parklarımızda, sosyal tesislerimizde spor alanları oluşturduk. 86 bin 500 metrekare alan üzerine kurulu Akkent Spor Köyümüz Türkiye'nin en büyük spor alanlarından bir tanesi. Birçok spor müsabakalarının yapıldığı bu dev tesiste geleceğin sporcuları yetişecektir. Hafta sonu Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası İl Seçmenleri müsabakalarına ev sahipliği yaptık. Akkent Spor Köyümüz önümüzdeki günlerde farklı branşlarda daha birçok müsabakalara ev sahipliği yapacaktır” diye konuştu.

Müsabakalar sonrasında dereceye giren sporculara Şahinbey Belediyesi Başkan Yardımcısı Erdal Kılıç tarafından çeşitli hediyeler verildi.