İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Akrabaların silahlı kavgasında 10 gözaltı

Gaziantep’te 2 gün önce çocuk yüzünden meydana gelen ve 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan 10 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te 2 gün önce çocuk yüzünden meydana gelen ve 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan 10 kişi gözaltına alındı.


Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Beydilli Mahallesi'nde 16 Mayıs Salı günü akşam saatlerinde meydana gelen, iki akraba arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralanmıştı. Çocuk nedeniyle çıkan kavganın ardından cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde çalışmalar yürüten Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, her iki taraftan toplam 10 kişiyi gözaltına aldı. Suçüstü yakalanan şahıslarla birlikte ekipler; 9 adet tüfek, 2 adet tabanca, çok sayıda fişek ve 1 adet kesici alet de ele geçirdi.


Silahlara el koyan ekipler, şahısları ise yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk etti. Gözaltındaki 10 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.