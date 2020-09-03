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Akşam eve gelmeyen çoban kayalıkların arasında ölü bulundu

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir çoban kayalıkların arasında ölü bulundu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir çoban kayalıkların arasında ölü bulundu.


Olay, İslahiye ilçesine 25 kilometre mesafede bulunan Güngören Mahallesi Değirmendere mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, kırsal Güngören Mahallesi'nde ikamet eden R.G. (60), Değirmendere mevkisinde kendisine ait keçileri otlatırken dengesini kaybederek başını kayalıklara çarptı. Olayın ardından kendisinden uzun süre haber alınamayan ve akşam eve gelmeyen R.G.'yi arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların ardından R.G.'nin cesedi yakınları tarafından kayalıkların arasında bulundu. Cesedi bulan yakınları, jandarmayı arayarak durumu bildirdi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından R.G.'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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