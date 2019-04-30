Aksaray'da avukatın öldürülmesine balonlu tepki

Gaziantep'teki avukatlar, Aksaray'daki meslektaşının silahlı saldırı sonucu öldürülmesine kırmızı ve siyah balonlarla tepki gösterdi.

Aksaray'da avukat İbrahim Ergin'in boşanmak isteyen müvekkilinin eşi tarafından ofisinde tabanca ile vurularak öldürülmesi olayına Gaziantep'teki avukatlar tepki gösterdi. Gaziantep Adliye Sarayı önünde bir araya gelen Gaziantep Barosu'na kayıtlı avukatlar, baro başkanı Bektaş Şarklı önderliğinde basın açıklaması yaparak gerçekleşen olayı kınadı. Ellerindeki kanı temsil eden kırmızı balon ve hüznü temsil eden siyah balonlarla basın açıklaması yapan avukatlar, açıklama sonrasında ise ellerindeki balonları serbest bıraktı.

Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı meslektaşları İbrahim Ergin'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Bu vahşi ve akıl almaz saldırıların son bulmaması karşısında 120 bin avukat olarak büyük bir kaygı ve öfke içerisindeyiz. Bilinmesini isteriz ki avukat kimsenin borcunun ve bu borcun ödenememesinin sebebi değildir, bilinmesini isteriz ki avukat paylaşılamayan miras mallarının taraflar arasında oluşturduğu mal paylaşma hırsının sebebi değildir, bilinmesini isteriz ki avukat boşanan ya da boşanmak isteyen tarafların kavgalarının sebebi değildir, bilinmesini isteriz ki avukat gaspçının, katilin, hırsızın, tecavüzcünün iştirakçisi değildir. Avukat tüm bu örnek olarak saymış olduğumuz olaylarda kanunların taraflara savunma hakkı tanıması nedeniyle kanunların verdiği yetki ve görevler doğrultusunda görevini icra eden adalet savunucularıdır. Avukat herkesin bir gün mutlaka ihtiyaç duyacağı, haksızlığa uğradığında sığınacağı, canı yandığında aradığı bir mesleki görevi yerine getirmektedir. O yüzden bu saldırılar karşısında artık yeter, artık yeter diyoruz. Gaziantep Baro Başkanlığı olarak bu olayın ve bundan sonra olabilecek en küçük ya da en büyük bir olayın sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygı ile bildiririz. Meslektaşımız Av. İbrahim Ergin'e Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere Aksaray Barosu ve tüm avukat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.