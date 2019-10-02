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Aktif Yaşam Merkezi, yaşlılar gününü kutladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı, Engelliler ve Yaşlılar Şube Müdürlüğü Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi’nde, ’1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’ dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı, Engelliler ve Yaşlılar Şube Müdürlüğü Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi'nde, '1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü' dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Hayatında unutamayacağı bir gün yaşayan yaşlılar, üzerinde “1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü Kutlu Olsun” yazılı pastayı kesti.


65 yaş üstü kursiyerler, Empati İlkokulu'ndan 2-G sınıfı öğrencileri, Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi'nde (MORAL EVİ) görevli danışanlar, dünya yaşlılar gününü coşkuyla kutladı. &5 yaş üstü yaşlılardan oluşan Aktif Yaşam Türk Sanat ve Halk Müziği Korosu ise birbirinden güzel parçaları seslendirdi.


Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin önderliğindeki Gazi şehir, yaşlıların elinden tutunca neler yapabildiklerini gösterdi. Yaşlıların, yaşamına küçük dokunuşlarla büyük eserler çıkarmalarına vesile olan büyükşehir, sosyal hayata bağlanan ulu çınarların yüzlerindeki mutluluğa bir kez daha şahit oldu.

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