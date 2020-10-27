Akü hırsızları suçüstü yakalandı

Gaziantep'te motosiklet aküsü çalan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Olay, Şehitkamil İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, 2 şahsın elinde motosiklet aküsü görmesi üzerine şüphelileri takip etmeye başladı. Şüpheli hareketlerinden şüphelenen ekipler, 2 şüpheliyi durdurarak inceleme başlattı. 2 şüphelinin motosiklet akü hırsızlığı yaptığını tespit eden ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. 2 şüphelinin yasal işlemi devam ediyor. Öte yandan ele geçirilen aküler ise sahibine teslim edildi.