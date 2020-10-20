İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alacak verecek kavgası kanlı bitti

Gaziantep’te alacak verecek yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Gaziantep'te alacak verecek yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada ise bir kişi pompalı tüfek ile bacağından vurularak yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Nizip ilçesinde aralarında alacak verecek yüzünden husumet bulunan Nuri Ş. ile A.U. sokakta karşılaşınca aralarından tartışma çıktı. Kısa süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada iddiaya göre A.U. yanında bulunan pompalı tüfek ile Nuri Ş.'nin sağ bacağına ateş etti. Bacağına yabani hayvan avında kullanılan ve ‘domdom kurşunu' olarak bilinen mermi isabet eden Nuri Ş., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Nuri Ş.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken husumetlisini domdom kurşunu ile vuran A.U. ise polis tarafından gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.