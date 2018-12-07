Aladağ'da görevli öğretmenler sanibey barajı ve HES'te

Adana'nın Aladağ ilçesinde görevli öğretmenler, SANKO Holding'in enerji sektöründeki yatırımı Sanibey Barajı ve Hidroelektrik Santralı'na inceleme gezisi yaptı.

Aladağ Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, Akören Lisesi Müdürü Fevzi Nazlı, okul aile birliği başkanları, öğretmenler ve muhtarlar, baraj yapıları ve sistemin çalışması hakkında İşletme Müdürü Zafer Karakuzulu tarafından bilgilendirildi.

Santral kumanda odasında elektrik enerjisi üretimi ve iletimi konularına ilişkin bilgi alan eğitimciler, sorularının yanıtlanmasının ardından işletmeden ayrıldı.

Sanibey Barajı ve HES

SANKO Holding'in enerji sektöründeki şirketi Sanko Enerji tarafından, Adana'nın İmamoğlu ve Aladağ ilçeleri arasında, Seyhan Nehri üzerinde adeta dünya rekoru kırılarak bin 250 günde inşa edilen Sanibey Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), Seyhan'a takılan inci gerdanlık olmakla kalmayıp, aynı zamanda azmin ve çabanın sembolü kabul ediliyor.

Türk mühendis ve işçisinin emeği ile 3,5 yılda ortaya çıkarılan Sanibey Barajı ve HES, 317 MW kurulu gücü ile gurur veren örnek yatırım olarak Adana'dan Türkiye'ye enerji sağlayan sektörün önemli yatırımları arasında bulunuyor.

SANKO'nun olduğu kadar, Adana'nın da önemli projelerinden birisi olan ve temeli 2007 Temmuz ayında atılan Sanibey Barajı ve HES, kurulu güç ve baraj gövde hacmi dikkate alındığında “dünya rekoru” denilebilecek sürede, 1250 günde tamamlanarak üretime alındı.

Sanibey Barajı ve HES yılda bir milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretiyor. Planlama ve proje başta olmak üzere tüm işlemleri yüzde 100 Türk mühendis ve firmalarınca gerçekleştirildi.

Rezervuar hacmi 643 milyon metreküp, rezervuar alanı 14.3 kilometrekare olan Sanibey Barajı ve HES sayesinde yılda 525 bin ton karbondioksit atmosfere salınmadan enerji üretiliyor.

Sanibey Barajı ve HES sayesinde 2 milyon ağacın “işi kolaylaştırılırken”, 555 bin hanenin elektrik enerjisi ihtiyacı karşılanıyor.