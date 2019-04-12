Alerjik astım hastalarına “polen aşısı” tavsiyesi

NCR International Hospital Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mahir Kotuk, bahar mevsiminin alerjik hastalar için çok riskli bir dönem olduğunu söyleyerek, uyarılarda bulundu. Uzm. Dr. Kotuk “Alerjik Astım bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte tetiklenen bir hastalıktır. Özellikle alerjik astımlı hastaların bahar mevsimi geldiğinde diğer insanlara göre daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Astım hastalarının bu dönemde polen, ev tozları, tüyler, çimenli ortamlar ve dış etmenler konusunda daha duyarlı olmalıdır" dedi.

Kotuk, alerjik astımın kulakta kaşıntı, burunda kaşıntı, burunda akıntı, boğazda gıcıklanma ve nefes darlığı gibi sorunlara neden olduğunu ifade etti. Hastaların yüzde 30'unda genetik sebeplerden kaynaklandığını vurgulayan Kotuk, polen aşısının önemine de değinerek, "Alerjik astım hastaların ailesinde de alerjiyi araştırmak gerekmektedir. Yüzde 30, 40 oranında genetik geçişin olduğu bilinmektedir. Bu tür hastalarımız için normal klasik tedavilerin haricinde biz aşı tedavisi de yapmaktayız. Hastalarımız gerçekten çok fayda görmektedirler. Bu tür hastalarımızda boğazda gıcıklanma, kaşıntı, gözdeki ve burundaki kaşıntılar gibi şikâyetler ortadan kaybolmaktadır. Belirli bir süre içerisinde uygulanan tedavi sonucunda yüzde 90 oranında bir başarı elde ettiğimi söyleyebilirim. Onun için bu tür hastalara bu tedaviyi öneriyorum. Bu tür hastalarda öncelikle alerjinin tespitini yapıyoruz. Daha sonra doğru tedaviyi uygulayarak hastamızın tedavi sürecini yönetiyoruz" dedi.

Kotuk Alerjik astımın tedavi edilmemesi durumunda ilerleyen zamanlarda daha ciddi sağlık sorunlarına sebep olacağını söyleyerek, "Alerjik astım hastalığı tedavi edilmediği takdirde ilerde ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşılabilmektedir. Bu tür hastalarda kalbin sağ tarafında bozulmalar ortaya çıkabilmektedir. O açıdan bu hastalığı tedavi etmek oldukça önemlidir. Bu tür hastaların göğüs hastalıkları uzmanlarına başvurmaları gerekmektedir" diye konuştu.