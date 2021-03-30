ALG Spor 17 Nisan'da sahaya iniyor

Ligi bu sezon ilk kez start vermeye hazırlanıyor.

Geçen sezon Pandemi nedeniyle 8 Mart 2020'den bu yana yarıda kalmış ve lider Gaziantep ALGspor olarak belirlenmiş ve şampiyonlar liginde ülkemizi temsil etmişti. TFF'nin başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlarla gerçekleştirdiği iş birliği neticesinde tüm paydaşların sağlığını ön planda tutacak gerekli çalışmaları tamamlamasıyla Gaziantep ALGspor'unda yer aldığı Kadınlar 1. Ligi 17 Nisan'da yeniden farklı bir statüde başlatılacak...

Sağlık tedbirleri kontrolü altında yapılacak

Covid-19'a yönelik önlemleri içeren talimat maddeleri dahilinde gerekli sağlık ve hijyen koşulları ile test protokol, sayı ve prosedürlerine bağlı kalınarak kontrollü bir düzende lig organizasyonu gerçekleşecek. Turnuva yapısı içinde her müsabakada Türkiye Futbol Federasyonu'nu temsilen sağlık tedbirleri kontrolörleri Covid-19 salgın tedbirlerine uyulması konusundaki sürecin yürütülmesini sağlamak için görev yapacak.

Önce gruplar, ardından elemelerle şampiyon belli olacak

Gaziantep ALGspor'un yer aldığı Ligi bu sezon, 1. Ligde yer alan 16 takımın 2019-2020 sezonunda bulundukları sıralamaya göre 4 ayrı torbaya ayrılması ve yapılacak kura çekimi sonrası oluşacak gruplara göre gerçekleşecek. 1. Turda takımlar 4'erli gruplarda tek devre lig usulü müsabakalar yapacak. Grup müsabakalarında ilk 2 sırayı alan takımlar çeyrek finallerde yer alma hakkını elde edecek. Çeyrek finallerden itibaren müsabakalar eleme usulü gerçekleştirilecek. Yarı final müsabakalarında mağlup olan takımlar 3.lük, galip gelen takımlar ise şampiyonluk mücadelesi verecek. Türkiye Şampiyonu olacak takım 2021-2022 sezonunda ülkemizi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkını kazanacak. Temilcimiz Gaziantep ALGspor, bu sezonda şampiyonluk ipini göğüsleyerek üst üste ikinci kez ülkemizi şampiyonlar liginde temsil etmeye çalışacak..

Sezonun adı sağlık çalışanları olacak

TFF'den yapılan açıklamada; tek merkezde ve fanus sisteminde oynanacak lig Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu olarak anılacağı belirlitildi. Kura çekimi ve organizasyona dair diğer bilgiler ile salgının seyri ve alınacak yeni tedbirlere bağlı olarak Bakanlığın talimatları dahilindeki tüm değişikliklere dair güncel bilgiler kısa bir süre içinde Kadın kulüpleri ile paylaşacağı belirtildi. Öte yandan Gaziantep ALGspor yeni sezon hazırlıklarına ise ara vermeden devam ediyor.