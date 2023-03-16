ALG Spor, Beşiktaş ile Kalyon Stadı'nda karşılaşacak

haftasında Beşiktaş ile Gaziantep Kalyon Stadı'nda karşılaşacak. Müsabakanın bilet gelirleri depremzedelere bağışlanacak.

TFF Kadınlar Süper Ligi A Grubu'nda normal sezon bu hafta sonu oynanacak 18. hafta maçları ile tamamlanacak. Ligde lider konumda olan Gaziantep ALG Spor, şampiyonluk yolundaki en ciddi rakiplerinden Beşiktaş'ı, Gaziantep Kalyon Stadı'nda konuk edecek. Pazar günü saat 15.00'te oynanacak olan ve biletleri 50 TL'den satılacak karşılaşmanın gelirleri depremzedelere bağışlanacak. Sarı-grili kulübün bu hamlesi spor camiasında büyük takdir toplarken, Gaziantep şehri de uzun bir aranın ardından resmi bir maça ev sahipliği yapacak.

"Yaralarımızı birlikte saracağız"

Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, ülkenin zor süreçten geçtiğini ve kulüp olarak buna katkı sağlamak amacıyla Beşiktaş ile ortak hareket ederek grubun son haftasındaki mücadeleyi Kalyon Stadı'nda oynamaya karar verdiklerini belirtti. Ali Gözcü, “Yaşadığımız deprem felaketinin ardından bilindiği gibi son iki maçımıza İstanbul'da çıktık ama grubun son haftasında zor günler geçiren şehrimize biraz umut ve destek olmak adına Beşiktaş ile maçımızı Kalyon'da oynamaya karar verdik. Beşiktaş maçında elde edeceğimiz tüm gelirleri depremzedelerimize bağışlayacağız. Tüm vatandaşlarımızı, taraftarlarımızı bu maça bekliyoruz. Yaralarımızı birlikte saracağız. Ülke olarak deprem felaketinin ardından müthiş bir kenetlenme örneği gösterdik ve bunu hafta sonu Beşiktaş maçıyla birlikte devam ettireceğiz” diye konuştu.